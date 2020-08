以家族傳承為已任秩父威士忌祝父親節快樂

近來備受矚目的「秩父」蒸餾廠,由肥土伊知郎在2007年於日本琦玉縣秩父市創建,做為日本新興的蒸餾廠,直至目前仍是以無年份威士忌為主的對外銷售,但是即便如此,每有新品推出都會成為市場上的焦點,睽違四年,秩父「On the Way」2019年版 單一麥芽威士忌日前宣佈登場,且一推出就獲得2020年度東京威士忌與烈酒競賽(2020 Tokyo Whisky & Spirits Competition)的金賞。並於台灣限量上市,喜歡秩父蒸餾廠威士忌的朋友們千萬不能錯過。

秩父「On the Way」2019年版單一麥芽威士忌一推出就獲得2020年度東京威士忌與烈酒競賽(2020 Tokyo Whisky & Spirits Competition)的金賞。圖/業者提供

業者表示,「秩父」蒸餾廠的酒質極佳,充滿了細緻、優雅的風味;同時,也是一間極具於創新、冒險與挑戰不同方式蒸餾與熟成的蒸餾廠,多樣化風格,使得短期間即成為世界上極知名的小型獨立蒸餾廠。而長期以來,談到「秩父」必連結到「羽生」蒸餾廠,因為二家蒸餾廠彼此間有爺孫的關係,已關廠的「羽生」是爺爺,而「秩父」不僅是孫兒,更是一個夢與家族心血的繼承者,也讓「秩父」威士忌蘊含了家族間的濃濃的親情與傳承故事,以及「秩父」與「致父」的諧音,「秩父」威士忌成為意義非凡,而適合做為即到來的父親節極佳的贈禮。

「On The Way」之所以命名是想表達「通往十年熟成的過程變化」在2015年推出的前版廣受歡迎,再一次推出的 2019 版採用了「秩父」蒸餾廠中52 桶5至10年不等的熟成度單一麥芽威士忌勾兌,為了加深威士忌的香氣,特地採較高的酒精濃度 51.5度裝瓶。這批酒桶中以首次裝填的波本桶佔最大比例,其次為二次裝填的 Chibidaru桶,也就是 130L 的迷你桶;此外還包括了少量水楢豬頭桶和泥煤風味的秩父威士忌,而這些元素都為「On The Way 2019年版」單一麥芽威士忌帶來了豐富的層次感。

「致父首選,真情回饋」活動,只要在全台灣指定菸酒專賣店購買「秩父」威士忌系列產品,就有機會可以獲得「秩父On The Way 2019版」一瓶外,還可以加碼再抽「秩父四葉」各一瓶。圖/業者提供

「秩父」蒸餾廠除了不時推出單桶裝瓶的限量產品之外,其定番常售產品中以四葉聞名,用橡木葉子為標記並且用不同的顏色分別代表酒質的背景,分別是「白葉」、「紅葉」、「綠葉」與「金葉」廣受威士忌愛好者的追捧與喜歡;為回饋喜歡「秩父」蒸餾廠的朋友,將舉行「致父首選,真情回饋」活動於即日起至8月12日,只要在全台灣指定菸酒專賣店購買「秩父」威士忌系列產品,憑購買發票上網登錄即可以參加抽獎,不但有機會可以獲得「秩父On The Way 2019版」一瓶外,還可以加碼再抽「秩父四葉」各一瓶;之外,登錄時,留下您想致予父親的話語,「秩父」即會將您的話特製成電子賀卡,並且將由主辦的華揚國際展覽公司挑選出最感人的話語,致贈一瓶限量的秩父「藍葉」世界調和威士忌。

