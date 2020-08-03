以家族傳承為已任秩父威士忌祝父親節快樂

近來備受矚目的「秩父」蒸餾廠，由肥土伊知郎在2007年於日本琦玉縣秩父市創建，做為日本新興的蒸餾廠，直至目前仍是以無年份威士忌為主的對外銷售，但是即便如此，每有新品推出都會成為市場上的焦點，睽違四年，秩父「On the Way」2019年版 單一麥芽威士忌日前宣佈登場，且一推出就獲得2020年度東京威士忌與烈酒競賽（2020 Tokyo Whisky & Spirits Competition）的金賞。並於台灣限量上市，喜歡秩父蒸餾廠威士忌的朋友們千萬不能錯過。

秩父「On the Way」2019年版單一麥芽威士忌一推出就獲得2020年度東京威士忌與烈酒競賽（2020 Tokyo Whisky & Spirits Competition）的金賞。圖／業者提供

業者表示，「秩父」蒸餾廠的酒質極佳，充滿了細緻、優雅的風味；同時，也是一間極具於創新、冒險與挑戰不同方式蒸餾與熟成的蒸餾廠，多樣化風格，使得短期間即成為世界上極知名的小型獨立蒸餾廠。而長期以來，談到「秩父」必連結到「羽生」蒸餾廠，因為二家蒸餾廠彼此間有爺孫的關係，已關廠的「羽生」是爺爺，而「秩父」不僅是孫兒，更是一個夢與家族心血的繼承者，也讓「秩父」威士忌蘊含了家族間的濃濃的親情與傳承故事，以及「秩父」與「致父」的諧音，「秩父」威士忌成為意義非凡，而適合做為即到來的父親節極佳的贈禮。

「On The Way」之所以命名是想表達「通往十年熟成的過程變化」在2015年推出的前版廣受歡迎，再一次推出的 2019 版採用了「秩父」蒸餾廠中52 桶5至10年不等的熟成度單一麥芽威士忌勾兌，為了加深威士忌的香氣，特地採較高的酒精濃度 51.5度裝瓶。這批酒桶中以首次裝填的波本桶佔最大比例，其次為二次裝填的 Chibidaru桶，也就是 130L 的迷你桶；此外還包括了少量水楢豬頭桶和泥煤風味的秩父威士忌，而這些元素都為「On The Way 2019年版」單一麥芽威士忌帶來了豐富的層次感。

「致父首選，真情回饋」活動，只要在全台灣指定菸酒專賣店購買「秩父」威士忌系列產品，就有機會可以獲得「秩父On The Way 2019版」一瓶外，還可以加碼再抽「秩父四葉」各一瓶。圖／業者提供

「秩父」蒸餾廠除了不時推出單桶裝瓶的限量產品之外，其定番常售產品中以四葉聞名，用橡木葉子為標記並且用不同的顏色分別代表酒質的背景，分別是「白葉」、「紅葉」、「綠葉」與「金葉」廣受威士忌愛好者的追捧與喜歡；為回饋喜歡「秩父」蒸餾廠的朋友，將舉行「致父首選，真情回饋」活動於即日起至8月12日，只要在全台灣指定菸酒專賣店購買「秩父」威士忌系列產品，憑購買發票上網登錄即可以參加抽獎，不但有機會可以獲得「秩父On The Way 2019版」一瓶外，還可以加碼再抽「秩父四葉」各一瓶；之外，登錄時，留下您想致予父親的話語，「秩父」即會將您的話特製成電子賀卡，並且將由主辦的華揚國際展覽公司挑選出最感人的話語，致贈一瓶限量的秩父「藍葉」世界調和威士忌。

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