子宮內膜異位症患者服用新型口服黃體素　改善生活品質

台大醫院婦產科張文君醫師提醒，若經痛變得嚴重或疼痛時間變長，應主動尋找專業婦產科醫師診斷，及早發現及早治療。圖／業者提供
台大醫院婦產科張文君醫師提醒，若經痛變得嚴重或疼痛時間變長，應主動尋找專業婦產科醫師診斷，及早發現及早治療。圖／業者提供

經痛伴隨腹痛超過2周，可能罹患子宮內膜異位症！根據醫學研究顯示，子宮內膜異位症約有1％的機率會轉變成卵巢癌 ，女性朋友們千萬不能輕忽！

24歲的小芳（化名）是一名粉領上班族，平常月經來時會感到些微不適與疼痛，習慣自行服用止痛藥減緩症狀。近期發現經痛越來越嚴重，即便月事沒來，腹痛亦會超過2周，甚至無法工作而就診。經醫師診斷罹患子宮內膜異位症，左邊卵巢長出的巧克力囊腫，醫師研判腹痛可能是囊腫破裂，須立即住院手術，手術中發現卵巢輸卵管經沾粘嚴重，若再不處理恐造成輸卵管不通，影響受孕功能。

濫用止痛藥忽略經痛警訊  巧克力囊腫破裂影響卵巢輸卵管功能

台大醫院婦產科醫師張文君表示，子宮內膜異位症最常侵襲卵巢(巧克力囊腫)與子宮肌肉層 (子宮腺肌症)，主要因月經逆流導致。而子宮內膜異位症病患常有經痛、腹痛、骨盆腔疼痛及性交疼痛等狀況，若是子宮肌腺症患者，常會經血過多，甚至造成貧血。

許多病患平時經痛就習慣服用止痛藥或自行飲食調理，輕忽是子宮內膜異位症惹禍，若延誤就醫治療可能導致巧克力囊腫變太大，造成破裂沾黏及發炎。

子宮內膜異位症術後5年復發率高達50％  術後應搭配藥物長期治療

張文君醫師指出，子宮內膜異位症可分為藥物及手術治療，醫師會依照患者症狀，與未來是否有生育需求進行評估，若患者巧克力囊腫大於5公分以上，通常會建議採取手術治療，改善疼痛，避免囊腫破裂。

子宮內膜異位症具有高復發性，手術治療後5年內高達5成患者會復發，為避免疾病復發須再次手術，也減少對卵巢功能的傷害，建議患者應在術後服用至少1年以上藥物。

張文君醫師提醒，若經痛變得嚴重或疼痛時間變長，應提高警覺，尋找專業婦產科醫師診斷，及早發現及早治療。由於子宮內膜異位症難以根治，即使接受手術治療，也應搭配藥物長期治療，並固定每3到6個月定期追蹤，方能達到最有效的疾病控制。

張文君醫師表示，過往常使用雄性素藥物或停經針劑，容易讓患者皮膚出油、體重增加或停經症候群等副作用，導致患者排斥服用或自行停藥而影響治療效果。目前健保給付的新型口服黃體素，日本已使用10年，不僅減緩患者的疼痛，副作用較輕微，患者接受度高，能長期使用不須停藥，術後5年復發率降低至4％，2年復發率更趨近於0%，大幅改善患者生活品質。

文 陳又嘉

工商時報

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