敢言天地是吾師 樂山樂水自在遊

吳烈偉老師以札實的書畫功底與不斷求索的精神，述說其對於藝術的體悟、理解與識見。圖/陳逸格攝
吳烈偉老師以札實的書畫功底與不斷求索的精神，述說其對於藝術的體悟、理解與識見。圖/陳逸格攝

久旱逢甘霖的酷夏午後，走進位在桃園青埔的吳烈偉畫室，他邊畫邊跟你聊天。藝術不是要投入、專注嗎？
吳烈偉老師說，「我可以邊聊邊畫沒有問題」，為什麼？「心定，筆隨心走」。

1960年出生於桃園中壢的吳烈偉，10歲開始學畫，國中就獲得全校美術比賽冠軍，高三更獲得全國青年書畫比賽第三名，展現藝術方面的天賦。退伍後考入國立藝專美工科，畢業後任職美工科老師近十年。由於寄情於水墨藝術，遂於1997年前往廣州美院進修中國畫，復又回台灣取得台灣藝術大學書畫系碩士學位，分別任教於桃園文化局、中央大學藝文中心與健行大學等校。

2017年57歲的吳烈偉毅然辭去教職，前往西安美院修讀博士，專心從事藝術創作，嘗試南北交融將嶺南細緻與黃土高原粗曠結合，展現提升自我心靈與探索筆墨之新風貌。吳烈偉深知，只有讀萬卷書、行萬里路才能於胸中脫去塵濁，積累創作養分。一路走來他非常感謝妻子的支持，讓他能專心創作，全力以赴。

近年來吳老師的山水或花鳥創作，均由寫生到造境，由妙造自然進而妙悟自然後詮釋胸中丘壑，並以禪意入畫營造空靈之境，遠觀其勢近取其質，並搭配破體書法的落款發展出自有的獨特畫風。

藝術之路漫長而修遠，吳老師以其札實的書畫功底與不斷求索的精神，述說其對於藝術的體悟、理解與識見，今正值創作顛峰，其追求筆墨新境理想之實現，指日可待。

吳烈偉(明法)小檔案

1960年台灣桃園
1987年台灣藝術專科學校美工科畢。
1998年廣州美院山水研修班畢.師刘書民教授。
2009年台灣藝術大學造型所書画碩士畢.師羅振賢教授。
2010-2016年台灣健行大學「中國書畫欣賞」兼任講師。
2017年西安美院山水博士班進修二年，師王保安教授
2018年3月入北京中國禪畫開拓者：張大華老師門下。
2018年5月作品：羅浮山記遊 獲邀桃園市美術館桃園美術家联展展出。
2019年3月西安美院继續教育學院講座「淺析台灣水墨畫現狀」
2019年4月參加張大華禪畫師生聯展于北京视覺經典美術館。
2019年5月「吳烈偉書畫作品展」于西安美院臻美畫廊。
2019年8月參加張大華禪畫師生聯展于威海文登博物館。作品「事事多利」榮獲威海文登博物館收藏。
2019年9月參加張大華禪畫師生聯展于威海美術館藝博會。
2019年9月榮獲第13屆全國美展港澳台作品入選並于廣州美術學院美術館展出。
2020 年3月作品：晨韵 入選第83 屆台陽美展。
2020 年3月作品：山水清音 獲邀桃園市美術館桃園美術家联展展出。

文 陳逸格

工商時報

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