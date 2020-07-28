變色鏡片領導品牌「全視線」新技術嶄新上市 效能再進化

變色鏡片新突破! 全新上市的全視線視無限GEN8第八代鏡片，經過研發團隊五年的努力，使用最新的變色技術，讓變色速度變得更快、變色深度變得更深、視線更清晰、效能更持久，還兼具紫外線及藍光防護功能，此外，全視線視無限GEN8共推出七種顏色，可提供消費者隨興搭配！

最新一代的全視線視無限GEN8，將全視線的四大特性:智慧調光、每日護眼、輕鬆方便、時尚有型，提升至一個全新的境界。

智慧調光-為了讓消費者配戴一副眼鏡，就能適應各種不同的場域，全視線研發出新一代的變色技術，針對分子結構和染料，進行重大調整及進化。不僅創造「可分裂重組的奈米結構基底」，讓鏡片在不減損深度及效能持久度的狀態下，迅速變色；還使用了新一代超靈敏的變色染料，提升變色的靈敏度、深度、效能持久度、以及色彩的穩定度。也因此，全視線視無限GEN8鏡片，可以視當時的紫外線強度調整變色鏡片的顏色深淺。新一代的染料配方，更能讓變色的深度，較前一代全視線視無限來得更深；而全視線視無限GEN8鏡片，從深色回到透明的回變速度，與第七代相比，最多可縮短了整整三分鐘的時間，且變色過程配戴者視覺清晰又舒適。

每日護眼-戶外擔心紫外線、室內使用3C產品擔心有害藍光，全視線視無限GEN8讓您不用室內戶外換兩副眼鏡，只要一副，室內直接過濾部分有害藍光、戶外也能有效阻隔UVA和UVB。

輕鬆方便-全視線視無限GEN8鏡片，可以在各種場合，在各種不同的紫外線強度下，快速變換不同的鏡片深淺。若採用全視線另外推出的超感光鏡片，不僅在強烈太陽光下，能夠變成超深色，給消費者最終極的防護，就連在車內時，也會適度變色，出門完全不用準備第二副太陽眼鏡做更換。

時尚有型-功能強大的全視線視無限GEN8鏡片，除了經典的三個色系（灰色、茶色、墨綠色），還加入了四款的時尚新色（墨玉綠、寶石藍、水晶紫、琥珀棕），而全視線原有的超感光鏡片，則是除了兩個經典色系(灰色、棕色)，還有五種炫鏡顏色(炫彩銀、炫彩藍、炫彩金、炫彩綠、炫彩粉)。並且每個鏡片都能搭配所有眼鏡族喜愛的鏡框，讓消費者的色彩時尚，沒有妥協！

不管是大太陽下、面對強光；或是辦公室、電腦桌前，對抗有害藍光，全視線視無限GEN8鏡片，變色及回變更快速、戶外鏡片顏色變得更深、色彩更多元、更時尚，只要一副眼鏡，一次滿足追求完美的您。



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