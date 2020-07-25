九份山居旅系列1：《山中夢遊》打造前所未來山城體驗

九份，一個山海交會的山城，一直以來總吸引著各地旅人來此朝聖。

「朝聖」之於旅人而言是有距離的，除了眼睛看到的九份景緻外，遊客內心能留下多少感動呢？

現在來到九份山城，可以不再只拍拍照、逛老街、吃芋圓、買紀念品，還能在山中夢遊，與曾經在此度過山居歲月的夢想者共同體驗山城有過的美好，讓自己的生命在夢中與之交會。

奧丁丁旅宿整合服務平台－故事所（OwlStay），七月推出全新計劃《山中夢遊》，精選出五個空間，搭配五位夢遊者、藝術家，交織出融合自然、藝術、料理與各式故事的感官之旅，打造前所未有的山城體驗，感受截然不同的九份風情。

在九份長住達5年的OwlStay行銷營運經理劉國沛及其團隊希望遊客來到九份可以感受到這個地方的與眾不同，夜宿民宿除了休息外，還有更多的可能性。劉國沛與團隊，從第一間九份老屋開始造夢說故事，如今，已陸續整理五間九份的故事所，與每一位入居旅人共譜山居歲月。

九份吸引收藏狂伴侶 手作質感老屋《山居247》





OwlStay團隊第一間造夢老屋《山居247》，也是一切故事的起點。五年前，團隊因為想要介紹外國旅人不一樣的九份，在基山街尾結識了屋主伴侶──靈素與阿治。此後便開始上山聆聽這對伴侶說山的故事、他們的故事與這棟房子的故事。

靈素告訴團隊，屋內花磚與瓷磚的邊緣是阿治自己拼貼的，雖然有點凹凸不平，有一塊還拼反，但卻意外保留了手作的質感；樓梯的每一階也都是出自阿治的雙手，有些高、有些低，好像提醒客人這個依山而建的房子有多特別；木材的裝置在九份的潮濕天氣中很容易斑駁，但這樣的斑駁卻讓老屋更有味道──或許不完美的部分，正是生活該有的樣子。

這對伴侶是收藏狂，在《山居247》保留著早年紅眠床、挖擴和生活器具，如今，這對伴侶們結束了在山上的旅程，搬到同樣望著基隆嶼的海邊，繼續收藏和交換著珍貴的老書冊。團隊延續這對伴侣未能繼續說著故事，入住旅客陪著幾十年的花磚樓梯、紅眠床及手作麵包香。

獨棟老屋《連嵎》黑白攝影作品留住九份雲海





在OwlStay團隊精選五個空間中，深受年輕人喜愛的獨棟老屋《連嵎》，這棟老屋訴說著攝影師 Paco迷戀九份的故事。《連嵎》是棟相連的兩個屋，也是在九份中少有宅院的屋子，從宅院望去，基隆山、金瓜石、小粗坑盡收眼底，不難明白九份為何被稱為山城，而連嵎存於其中，造訪的旅人們便是山和這片自然的一部份。

《連嵎》位於九份佛堂巷頂端，灰白的外觀常成為雲霧嬝繞的一部分。隱身在錯綜複雜的坡巷間，不留神很難發現這山上少數有院子的隱居。這棟山上的老屋擁有80公分厚牆，房間周圍開了四扇小窗戶，讓白天陽光可以喚醒住客，卻又不會太刺眼；考量到休息的本質，團隊以最簡單的陳設、挪出最多空間的方式，讓住宿者能夠得到最美好的睡眠環境。

客廳牆上掛著兩幅出自Paco的作品。Paco是位攝影師，年輕時跑船，回國後探索世界的腳步停了，帶著相機回到故鄉，攝影過程中，被一片雲海捲入九份，開始用黑白攝影記載九份十年變遷，在山裡用相機與畫筆，黑與白間記述著山中的光與影。這些年，OwlStay團隊與攝影師就在微笑中看著彼此的山中夢遊，偶而深入彼此的山城體會，偶而擦身而過，直到原《連嵎》屋主釋出老屋，彼此山中的夢遊有了交集。

OwlStay團隊在與設計師溝通如何改造《連嵎》內裝時，特別將Paco的攝影視角融入，於是有了山海交會絡印在地板上的內裝風格。坐在特殊設計的凹形廳桌，讓視線沿著落地門直視遠方，山與光的變化，旅人可以感受到時間的流動。而牆上掛著Paco那些永不褪色的黑白照，那山裏曾經的一時一刻，卻能藉由Paco影像留住九份的雲海，陪人在此笑而不語。

獨棟空間《星星》 海、天、山城，被群星簇擁入眠





一進門就是一座迎接旅人們的五彩石檯面上的大大浴缸，「驚艷」是進門後每個人該有的表情。

獨棟空間《星星》座落於所有金礦的匯集處──輕便路口，位於兩條路的夾心處，一半在上、一半在下。挑高的獨棟空間，屋頂的至高處開了一扇大窗子，竭盡所能地將陽光承接進室內，在這裡可以看見雲朵緩慢散步的樣子。雙層樓的空間，透過天井的照射，即便不開燈都能感受到陽光的明亮。團隊特別減少會阻礙光線的隔間，因為在這裡，早上的太陽、海上的漁火、山城的昏光與夜晚的星光才是主角。

而房中各處可見藝術蝦林致維的插畫作品，團隊最初在九份結識入住於山居247的1/2插畫家，其山城速寫讓我們學會用另一種步調欣賞九份，走進人煙稀少的巷弄或步道，跳脫九份只有老街的框架，這裡其實是一個綠意盎然的生活居所，推薦大家悠然地吃完手工餐點，跟著藝術蝦的足跡，重新在九份享受探險的樂趣。

《綠光》看見幸福角度 遇見光、溫涼風與霞光粼粼





取名《綠光》，團隊告訴我們，該棟屋主當初買下這間房子，黃昏時，從窗台往外可以看到太陽落入地平線那一瞬間，讓她想起法國片《綠光》。

團隊聽完前房東太太命名這間房子，和一家人在此度過的那段時光故事後，團隊中的藝術家Sun去看了那部法國片《綠光》。想著片中女主角追尋著那道可遇不可求、最終看到或沒看到也都非無不可、太陽入海前的那道綠光；重新詮釋時，Sun將色彩空間色度圖中，綠光與藍光、紅光間，交接範圍的135度，放置在空間的每個角落。團隊為了展現綠光的視角，會發現屋內裝置處處有巧思，例如採光燈懸掛的角度是135度；板凳斜角135度。





團隊將原來房子的5個房間重新規劃成舒適的3個套房，每間房皆有一個可泡澡的小浴池與明亮的採光。此外，在能看見海的房間裡，皆擁有一個獨立陽台，保留原有的窗子，並在觀景區設置舒適的塌榻米，團隊希望所有走進《綠光》的人們，都能用最舒適的方式看見這個風景。而屋內的畫作皆出自前屋主的兒子──畫家徐涌誠，這些畫展現著他眼中的九份，也敘述著一家人在此的那一段記憶。