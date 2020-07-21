濰樂祭好康 出示振興券買助聽器現折8萬

響應政府振興三倍券，各界紛紛端出放大優惠。國內知名助聽器業者－濰樂聽力中心，祭出「出示振興券，助聽器現折8萬」超狂方案！活動期間體驗助聽器，還贈全聯禮券300元！

8現精彩 秀出振興券現折8萬

濰樂聽力中心全台擁有20多間門店，長期推廣聽力健康，今響應振興券方案，凡秀出振興券買助聽器，最高折8萬，雙耳購機再抵3千。而且只看不收，振興券鼓勵客戶去消費、重拾精彩生活，一用再用，放大再放大！

體驗助聽器 限額贈振興購物金$300

國人對助聽器多停在舊有的觀念，認為很大顆、雜音吵，然而新款助聽器，不但外型輕巧，酷似無線耳機；有的還有藍芽技術能連接手機、電視，讓聲音直達耳畔。新科技的AI人工智慧助聽器，更利用大數據與人工智慧技術，讓助聽器真正符合各場合的聲音需求。濰樂聽力中心為了讓更多人瞭解助聽器帶來的幫助，有聽力困擾者不僅可免費試聽AI智慧助聽器，再送振興購物金全聯禮券$300元。

超安心助聽器鑑賞.保固

想嘗試助聽器，許多長輩卻擔心能否用得習慣、聽得好，濰樂的「100天安心鑑賞 退貨保證」，100天內盡情聆聽、重拾與家人親友暢所欲言的歡樂，不滿意保證退費0負擔，讓百分百放心！

50月安心保固也是濰樂貼心用戶的創舉，業界延保一年須加上萬元，保固價值約3-6萬元，在濰樂則全部免費。擔心遺失的用戶，也有「50個月遺失贈新機」專案，遺失助聽器贈送同款全新機。

在家可享聽力到府/遠端調整

長輩不方便出門到店檢測嗎? 潍樂便利的「免費聽力到府服務」，電話/官網預約就可輕鬆在家檢測聽力或體驗助聽器！購機後另可享遠端的助聽器調整服務，在家可透過遠端與聽力顧問連線，調整助聽器免出門。(濰樂 行動聽力車 聽力到府服務說明https://www.iear.com.tw/Service/inside/6)

與家人溝通常一再重複嗎? 電視音量越開越大聲嗎? 趁此機會免費聽力檢測、體驗助聽器領全聯禮券$300。如已有聽力困擾，搭上振興券專車，現正是購助聽器好時機！歡迎撥打免費客服專線 0800-000-576洽詢，或可線上預約https://www.iear.com.tw/Reservation

振興券與助聽器體驗等相關活動，至2020/9/15截止，詳情請見活動網頁: https://www.iear.com.tw/News/inside/122