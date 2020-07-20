內政部長教你三倍券怎麼花!徐國勇衝士林夜市大啖台灣小吃

振興三倍券上路首個週末，內政部長徐國勇(18)日晚間立即來到士林夜市使用三倍券。徐國勇表示，受疫情影響國際觀光客大減，許多攤商都相當辛苦，一拿到振興三倍券，就決定到伴隨成長的士林夜市消費，共同拚經濟。

徐國勇指出，這次三倍券會選擇在士林夜市消費，主要是因為小時候父母就在士林舊公有市場擺攤，賣大鼎肉羹及滷肉飯，課餘時間也會到攤位來幫忙，跟許多攤商都是舊識，對士林夜市有深厚的情感，而且這裡有相當多知名的美味小吃，希望來好好品嚐一番。

徐國勇拿出手中的三倍卷跟攤商購買小吃。圖／賴麗如

他也提到，三倍券民眾只要花1千元購買就可以拿到3千元的額度，消費等同於直接打3.3折，除此之外，許多商家都有加碼優惠，所以用三倍券消費相當划算。士林夜市有許多知名美食，還有市定古蹟慈諴宮(又稱士林媽祖廟)，很值得國人來走走，同時消費、振興經濟。

今晚徐國勇抵達士林夜市後，先至「福德宮」及「慈諴宮」參拜，隨後在士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山及在地鄉親的陪同下，一同逛夜市拚經濟，沿途使用三倍券購買肉圓、烤香腸、蚵仔麵線、生煎包、青蛙下蛋、河粉煎等許多台灣特色小吃，場面相當熱鬧。

徐國勇在士林夜市大啖小吃，並表示從小就吃士林夜市的小吃長大，拿到三倍卷一定要來刺激消費一下！圖／賴麗如

理事長蘇文山表示，士林夜市許多店家配合三倍券推出200元、300元及1000元的組合餐，比「單買」要划算許多，或是持三倍券消費可享8.5折或9折的優惠，歡迎民眾帶著三倍券，來士林夜市吃喝玩樂。