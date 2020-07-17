街口支付今起在台南孔廟商圈撒十萬張樂活券

因應疫情對於經濟的衝擊，國內電子支付第一大品牌「街口支付」響應政府推動的振興三倍券方案，推出一系列的優惠活動，期望運用平台優勢，透過多重優惠刺激民眾增加消費額度，加乘政策效益，達到振興經濟的目的。自今（17）日起至8月16日，為期一個月，街口支付特地與全台第一條全數導入行動支付的台南孔廟商圈推出樂活券活動，將限時發送超過十萬張的樂活券（街口券），此外，民眾只要到孔廟商圈合作店家，憑街口支付消費即能享75折優惠，單筆最高折抵25元，赴台南玩或台南在地人快下載街口支付APP找優惠。

街口支付推出不必綁定振興三倍券 享最高2200折扣大禮包

「街口支付」推出無論是否有綁定振興三倍券，只要使用用街口支付消費，累積滿額即可解鎖超值的【街口大禮包】及【抽獎街口幣】，單包價值最高享最高享NT$2,200元折價券。凡使用街口支付消費累積滿額，即享二項解鎖超值：【街口大禮包】及【抽獎街口幣】，街口大禮包內含星巴克、統一超商、哈根達斯等折價券，單包價值最高NT$2,200元，用戶也可綁定「任一信用卡」，同時享有信用卡及街口支付提供的雙重優惠！街口支付同時也在振興期間聯合各大合作通路，推出專屬的優惠活動，以及近期也積極擴增合作品牌，包含中油自營加油站、摩斯漢堡、漢堡王、吉野家、POYA寶雅、Funbike 麻吉等，即日起即可開始使用街口支付消費，至年底前除「滿額贈」外，還有「筆筆賺」、「加碼享」等層層優惠。

綁定指定銀行支付 最高享100%街口幣回饋

消費者若選擇使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費可享 2% 以上街口幣回饋無上限；若選擇使用「台新銀行街口聯名卡」綁定街口支付扣款，筆筆消費可享 6% 以上街口幣回饋，1.5%回饋無上限，4.5%每人每月最高回饋300元，還有指定首次綁定台新、新光、中華郵政等銀行，還可加碼享最高100%街口幣回饋。

另消費者於指定通路活動期間，能享最高15% 回饋，折上加折。街口支付與環球購物中心、康是美、AsiaYo APP、摩斯漢堡、POYA寶雅、寶家五金百貨、STUDIO A」等通路合作，推出單筆消費滿額回饋，最高享現金回饋400元。

街口支付目標成為商家最佳的行銷平台

街口支付於今年年初推出的全新數據行銷功能 「 街口券」至今已發出超過三百萬張，成為中小型店家最有利的推廣工具。街口券依據商戶設定的距離範圍內，運用後端龐大的用戶消費數據分析，精準發放電子優惠券給最適合的目標客群。街口支付將持續優化數據分析，讓數位行銷更精準，未來更將朝向打造街口購物節，為合作商戶導入大量的人流。