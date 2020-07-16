亞果遊艇1H營收創同期新高

亞果遊艇(7566)公布6月自結合併營收16,236仟元，較去(2019)年同期9,234仟元，年增75.83%；累計上半年營收113,898仟元，較去年同期71,065仟元，年增60.27%，創歷年同期新高。

亞果遊艇表示，上半年業績成長，主要受惠新會員卡的推出，入會人數及會費增加，加上受限疫情無法出國，會員提高遊艇出遊率及企業安排帆船訓練課程所致。

亞果遊艇指出，為聚焦會員卡核心事業達獲利極大化，該公司因應不同客群，近期新推出登峰會員卡，有效擴增會員客群及會費收入；其他餐飲及租船等本業也持穩，讓上年營收得以創新高。

據悉，亞果遊艇成立6年，從高雄亞灣會所，一路拓展開發澎湖遊艇碼頭，到安平遊艇城，儼然發展成國內最大海洋休憩產業集團。

隨著亞果安平遊艇城的陸續開發，亞果遊艇會員人數也急速攀升，從去(2019)年300位，成長至今已達約550位，成為頂尖商務人士熱絡的交流平台。

此外，隨著安平遊艇城第二期水岸Villa開工，亞果預計下半年推出登峰Villa會員卡，可租賃濱海度假200坪Villa，未來每棟享專屬私人管家、墅前泊位船艇，可作為頂峰家族聚會及商務休憩交流平台，預計登峰Villa會員卡推出，將成為亞果營收成長新動能。

展望未來，亞果遊艇表示，計畫五年內增設台北、台中分公司，透過台中港及台北港擴大遊艇產業服務版圖，並將於各地尋求經銷商、代理商，以技術Know how輸出，朝全台連鎖型遊艇碼頭邁進。