圓山與金酒聯手打造極品特貢金門陳高　禮盒熱賣中

圓山飯店今年推出多款國宴酒，最新推出的「圓山極品特貢」陳年金門高粱酒，是與金門酒廠公司合作推出精選國宴等級的陳年高粱酒。誠如圓山董事長林育生所說，圓山飯店成立以來一直是國家舉辦國宴的首選，歷經68年的淬煉，此次以精選圓山極品特貢陳年金門高粱酒推薦給大家。

圓山極品特貢陳年金門高粱酒產於北緯24.4度的金門，花崗岩地質讓水質富含礦物質及微量元素，孕育出絕佳製酒環境，加上以獨特的純糧固態制酒工藝釀造，發酵生香、蒸餾提香及勾調成型後，佐以金門戰地坑道窖藏陶罈儲酒陳年酯化，酒色清澈透明，無沉澱物、無雜質；香氣優雅，前段富含醃漬烏梅、葡萄乾及熱帶水果香氣，後段天然糧香、曲香、微醬香等複合香氣。入口綿柔，有果酸和甘甜口感，入口甘冽酸爽，後味酸甜口味悠長。

「圓山極品特貢」陳年高粱酒禮盒內含56度陳年金門高粱酒（600ml）一瓶及價值500元貨布鑰匙圈一組，每盒售價3,200元。圖／圓山提供

圓山飯店總經理楊守毅表示，喝過圓山極品特貢陳年金門高粱酒就知道這款酒比市面上的陳高都好。所謂「好酒沉甕底」，圓山極品特貢陳高窖藏多年，香氣深沉內斂，酒質陳香、酒體豐厚且回味悠長，是值得珍藏與傳承的圓山宴席醇酒。

「圓山極品特貢」陳年高粱酒禮盒內含56度陳年金門高粱酒（600ml）一瓶及價值500元貨布鑰匙圈一組，每盒售價3,200元。詳情請洽：02-2886-8888 轉外賣部。官網資訊：https://www.grand-hotel.org/TW/official/news-detail.aspx?gh=TP&id=548。

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