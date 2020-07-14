強攻振興券商機， 九大連鎖品牌加碼三百億振興商機

10倍奉還！阿瘦皮鞋推全館鞋包商品第二件300元 再送4千8百元購物金

看準振興券及暑期購物商機，九大本土連鎖品牌跨界合作，橫跨四大產業、九家品牌、千家門市，包括：本土健康機能鞋領導品牌阿瘦皮鞋、寶島眼鏡、土特產名店新東陽、春水堂人文茶館、台隆手創館、吉豚屋、湯姆熊歡樂世界、杏一藥局與大樹藥局，一起推出價值30,000元的「十倍振興券」！配合三倍券上路，宣布7月15日起正式開跑，共發行一百萬份，目標為市場創造300億元消費商機，響應政府振興美意，帶給消費者物超所值的購物體驗。

振興三倍券正式上路，許多精打細算的消費者已開始規劃如何聰明運用三倍券，讓夏季購物更省錢。鎖定振興券商機，阿瘦皮鞋即日起持振興三倍券消費即享全館鞋包商品第二件300元優惠、月月送紅包等一系列優惠，現賺十倍回饋，並攜手九大連鎖品牌聯合發行「十倍振興券」，消費者憑券亦可同享此超殺優惠，還可領限量門市來店禮、免費動態足壓量測贈健康襪等活動，要讓民眾省荷包更有感。

阿瘦皮鞋表示，看好三倍券所帶來的利多，針對持三倍券購物祭出全館鞋、包商品第二件300元超殺優惠，以全新推出的「ASO氧身氣墊鞋系列」為例，原價4,995元起，加上中央政府2千元補助，現省超過6千5百元，月月再加碼送800元購物金，連送6個月，回饋金額超過1萬元，相當於十倍回饋優惠，預期將帶動暑期門店來客次一成以上成長。

而炎炎夏日到來，帶動涼夏家電商品需求大增，為滿足消費者性能與價格兼具的需求，阿瘦嚴選多款涼夏必備及時下最夯的健康家電，A.S.O購有利會員再享點數加價購等專屬禮遇，挑戰市場最低價！以原價2,680元的3M吸濕排汗超涼感天絲涼被為例，阿瘦購有利會員只要點數100點就能用690元的超低價格帶回家，相當於2.6折，讓這個夏天舒涼又省錢，用最少的預算，獲得最超值的享受，更多阿瘦皮鞋相關優惠及活動訊息，逕至阿瘦皮鞋官網www.aso.com.tw或粉絲專頁www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。