台南大員皇冠假日酒店用餐滿千送600 振興券更加值

看好振興三倍券7月15日起正式上路，各界祭出多項優惠措施，為迎接這一波消費熱潮，台南大員皇冠假日酒店推出「用餐加值送」，自7月15日起至12月31日，凡餐飲單筆消費滿1,000元、可現賺600元餐飲抵用券，大約等於使用3,000元的振興券在該飯店的餐廳內消費，最高可領到5,400元的餐飲抵用券，價值足足放大了近6倍。

配合政府推出「3倍券」的振興利多，搶這波「報復性消費」商機，台南大員皇冠假日酒店旗下三間主題餐廳：元素餐廳、煉．瓦日本特色餐廳及彩豐樓粵式中餐廳，均配合推出「用餐加值送」，餐飲單筆消費滿1,000元（內含任一張面額的振興券），就加碼送600元餐飲抵用券。意即，三倍振興券有500元面額4張、200元面額5張，每次餐廳單筆消費滿1,000元，其中有一張是振興券，就能獲得加碼禮600元餐飲抵用券一張，總計9張振興券分9次來消費，最多就能加碼領到5,400元的餐飲抵用券，振興券效能放大加倍。上述需另加原餐價10％服務費，所贈送之餐飲抵用券不得轉讓或兌換現金或找零，使用期限至明（2021）年3月31日止；使用振興券方案不得與其他優惠、信用卡、餐飲抵用券或其他餐券併用。訂位可洽（06）391-1899轉各餐廳。