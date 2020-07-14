今夏拚振興搶國旅商機 長榮文苑暑假親子住宿玩翻樂園

4月才全新開幕的長榮文苑酒店（嘉義）搶攻暑假國旅商機，與剛營運的「棒棒鯨奇樂園」合作，聯手推出暑期限定優惠。即日起至9月30日凡平日預訂「文苑假期」雙人高級客房最低只要4,000元，每房還可搭配「安心旅遊補助」1,000元，如結帳使用實體「振興三倍券」還可再享滿千送百房價折抵大優惠！

位於嘉義縣太保市的長榮文苑酒店，距高鐵僅5分鐘車程，酒店對面就是故宮南院，交通十分便利，並提供免費高鐵站接駁服務。圖／長榮文苑酒店提供

位於嘉義縣太保市的長榮文苑酒店，距高鐵只要五分鐘車程，正對面就是故宮南院，交通相當便利，酒店也有提供免費高鐵站接駁服務。今年暑假住長榮文苑，除了可體驗最新的親子室內遊樂園，還可免費參觀故宮南院及參與多項故宮南院活動，讓今夏更有回憶。

配合「鯨夏我最棒」暑假專案，9月底前入住長榮文苑酒店平日雙人房最低每房4,450元起。圖／長榮文苑酒店提供

即日起，長榮文苑酒店已開放預訂「鯨夏我最棒」暑假專案，9月30日前平日雙人房最低每房4,450元起，原價8,080元、等於約55折，專案包含咖啡廳自助早餐，健身房、露天泳池、兒童遊戲室及娛樂室等酒店休閒設施使用，還贈送雙人份、一大一小適用的鯨奇樂園門票（價值600元），在樓高兩層、占地2千多坪的鯨奇樂園，享受親子共樂的室內遊戲場。只需持「鯨奇海洋館-鯨奇券」就能免費暢玩全台最大室內球池「海盜古戰場」，及適合2至5歲孩童的決明子沙坑「決戰沙池場」，更可體驗高達10公尺、垂直近90度的「驚速滑梯場」等多項設施，重點是，讓親子們炎夏也不用到戶外曬太陽就可玩翻一整天。「鯨夏我最棒」專案另也有一泊二食的選項，雙人房含早晚餐、休閒設施、鯨奇樂園門票平日每房5,250元起。酒店的平日晚餐提供7道主餐無限享用，假日供應全自助吃到飽。

暑假入住該酒店期間，房客還可免費參觀故宮南院，飽覽年度的翰墨空間大展及夏日親子藝術月-玩具國大冒險，院區更有精彩的夜間水舞秀、無人機群飛燈光秀等內容，絕對精彩可期。故宮南院及棒棒鯨奇樂園都位於長榮文苑酒店旁，步行兩分鐘就可抵達。

凡使用「振興三倍券」，長榮文苑有配套加碼！12月31日前凡持實體三倍券至指定餐廳消費，可依三倍券付款金額回饋10％餐飲抵用券，可用於下一次的餐飲商品。住宿則主打滿千送百，來電或透過官網訂購「文苑假期」專案，結帳金額達1千元以上且使用三倍券現場立即折抵房價300元。

為吸引國人今夏來嘉義旅遊消費，長榮文苑酒店配合嘉義縣政府推出加碼贈「Q碰券」活動，凡於7月15日至10月31日期間至嘉義縣合法旅館住宿，每房贈送300元「Q碰券」，持券可至合作店家消費使用。另外，故宮南院於暑假推出的「住嘉義免費遊故宮南院」活動熱烈進行中，凡入住長榮文苑酒店旅客只需憑訂房憑證就可免費兌換故宮南院參觀券。上述暑假專案與振興補助優惠可致電長榮文苑酒店電話（05）366-9988，或查詢官網：www.evergreen-hotels.com。