叡亞科技BPI雙極離子技術有效殺死冠狀病毒 獲邀加入台灣國家隊

叡亞科技推出樂萊特斯空氣解決方案，這套源自美國的BPI系統可殺滅立體空間中的細菌、黴菌、病毒及冠狀病毒，不僅能解決PM2.5濃度，更可以消除冠狀病毒，且經國際權威實驗室MicroChem測試，可消除環境中高達99.92%的冠狀病毒，同時包含VOC、異味等皆可有效獲得控制。因恰逢商研院的新南向計畫，因此也成為這套系統進軍印度的絕佳時機，該公司更獲邀加入台灣國家隊，一起與台灣的優質廠商戮力將產品推向印度。

樂萊特斯空氣解決方案有別於傳統的空氣淨化、紫外線或過濾手段等被動式方法，因為BPI雙極離子系統可主動發射到空氣中，並針對整個空間的空氣覆蓋到的所有表面，例如:開關、門把、桌面以及所有空氣，高效達到病毒殺滅，同時不影響人在空間中生活、工作、開會等活動，可謂是革命性跨世代的空氣殺毒技術。

圖為叡亞科技推出的樂萊特斯空氣品質改善系統的可視化數據呈現。圖／賴麗如

並且叡亞科技提供的解決方案中也包括了能跟空調完美整合的ifD淨化系統，ifD淨化技術有別於傳統的HEPA濾網跟靜電過濾技術，能提供超低風阻，並能使用在任何新舊空調系統中，且經台灣SGS檢驗報告中顯示，能將環境中PM2.5以及微生物達到99.9%的過濾效率，而七合一空氣監測儀可即時監控環境中的PM2.5、PM10、TVOC、二氧化碳、甲醛、溫濕度等，經由大螢幕、手機、電腦即時顯示出空氣品質，以確保所有系統正常運作，由於這套先進的系統可每週提供監測報表，供使用者長期追蹤之外，上述的實驗測試結果更讓醫界認為非常值得導入醫療環境中，以提供病患最佳的健康醫療環境。

台北知名孕醫生殖中心院長黎惠波因不斷追求技術進步的領先，更全力投入人員訓練、添購設備、精進技術和擴充團隊，目的是為了使療程更加安全、細緻與成功。2020年國際發生重大的新冠肺炎疫情，因此孕醫在建構全新的生殖中心時就選擇採用叡亞科技推出的樂萊特斯空氣改善系統。院長黎惠波於受訪時提到，台灣已通過「室內空氣品質管制法」，連醫學中心、區域醫院的公共區域都須要管制室內空氣品質，雖然目前尚未要求同類規模診所，但在去年七月「孕醫」開始裝修時，為了要提供病患和員工一個良好的醫療及工作環境，決定一次到位建構好「孕醫」的空氣品質管理系統。且在經過市場訪查後，了解到樂萊特斯是運用國際級的技術整合出這套優異的空氣品質改善系統，除了可以直接在公共空間上做監控之外，也能讓環境中的人群擁有環境的安全與舒適性，這㸃完全符合了孕醫的需求，加上剛好碰上新冠肺炎疫情的爆發，因此不論是患者或是同仁都因為院內導入了這套系統後感到對工作環境的安心和放鬆，連帶著工作效率都大大提昇，因此當時決定「超前部署」是項正確的選擇。

且孕醫主要的業務是「人工生殖」及培養胚胎，除了胚胎實驗室具備超高等級的潔淨度之外，外部的公共空間又配備了這套空氣品質改善系統，讓客戶更放心的將醫療託付給孕醫，尤其在安裝了這套系統後，大幅降低了客戶的感染風險，然而在病毒變異頻傳的期間，主動式殺菌對客戶及醫療機構而言都是一項雙贏的策略。

叡亞科技創辦人趙軒志進一步指出，樂萊特斯(LELANTUS)這套系統總共有三個部分，為了進行全方位的有效改善，從進風、送風到具備數據可視化呈現，還擁有消除冠狀病毒的功效。而在進風的部分採用了ifD 的設備，送風則採用BPI 設備，更可藉由從五合一監測儀現場獲得的即時數據，當下就做出應變，以方便客戶長期追蹤效能。

另外趙軒志在採訪中提出對於南向印度市場的看法，並表示，現今印度經濟發展成長快速，再加上14 億人口形成了龐大的內需市場，且根據綠色和平組織的報告中顯示，全球空汙最嚴重的20個城市之中，印度就佔了其中15個城市的超高比例，就首都新德里來說，空氣中的PM2.5濃度已是北京的7 倍，因此對於樂萊特斯(LELANTUS)成功打進印度市場的前景相當看好。

目前叡亞科技公司在台灣、大陸皆有營業據點，客戶已遍佈大中華地區，連知名的和泰興業、NIKE、迪士尼、萬科都是該公司的合作客戶，因適逢新冠肺炎肆虐，印度疫情嚴重，由於該項產品能解決PM2.5濃度及消除冠狀病毒，因此恰逢商研院的新南向計畫，也成為進軍印度的絕佳時機，該公司更獲邀加入台灣國家隊，讓世界了解台灣科技的實力。