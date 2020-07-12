台北士林萬麗酒店 推出「食在中西」雙廚大比拚Semi-buffet

在疫情衝擊之下，各大飯店業者紛紛推出奇招及祭出優惠搶客，台北士林萬麗酒店士林廚房自助餐在7月國旅及觀光餐飲業回溫之際，即日起至8/31推出【食在中西】主題活動，首次由士林廚房主廚黃仁人攜手萬麗軒中餐廳粵籍主廚李豪盛，雙廚搬出壓箱寶中西合璧主餐菜色，每道NT$1,280+10%起。不僅吃得到和牛、波士頓龍蝦、馬糞海膽等高檔食材，李主廚更把經典粵式傳統名菜加以變化，將萬麗軒中餐廳人氣餐點融入西式風味，推出紅酒東坡肉及大漠風沙吊燒雞等中式主餐選擇，同時可再享中西精緻開胃小點、在地小農鮮蔬沙拉吧、中西風味熱食、日式料理、冷料美食、精選手作麵包甜點等多樣美饌無限享用。

誰說Semi-buffet只有西式主餐可以選？【食在中西】活動菜色突破業界自助餐規劃枷鎖。圖/台北士林萬麗酒店提供

【食在中西】活動菜色突破業界自助餐規劃枷鎖，首次由士林廚房主廚黃仁人攜手萬麗軒中餐廳粵籍主廚李豪盛共同設計打造，雙廚搬出壓箱寶菜色，包括西式主餐由士林廚房主廚黃仁人結合精緻料理(Fine-Dining)手法，推出「諾曼地挪威鮭魚」、「嫩煎酒香鴨胸」、「炭烤海膽肋眼牛」以及「奶油海鮮龍蝦球」等四大推薦料理，以及中式主餐由萬麗軒中餐廳擁有逾30年粵菜料理經驗的正宗粵籍主廚李豪盛，將廳內招牌及人氣功夫料理列入主餐選擇，推出「慢燉紅酒東坡肉刈包」、「大漠風沙吊燒雞」、「酥炸糖醋小黃魚」及「奇珍異菇烤麩」等中菜西吃料理，就連套餐搭配湯品也不馬虎，推出中西兩款經典湯品「法式松露龍蝦濃湯」及「廣式蘿蔔爽腩湯」，同時由西餐代表將高端食材入菜、再推出「海膽和牛橫膈膜」、「夏季黑松露與綠竹筍乳酪燉飯」及「北海道干貝薄片」等全新主廚私房料理。

活動期間更加碼推出「好禮周周抽」抽獎活動，凡於活動期間至士林廚房餐廳用餐消費，即贈活動抽獎券一張，只要投下心目中的廚藝大師，即有機會獲得總價值超過二十五萬元的獎項！預訂詳情請洽(02)8861-2389轉分機11611－士林廚房，或可上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/rentaipeishihlin/。

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