台灣頭家好夥伴【你好就是我好‧堅達5噸相挺‧PRO 5夠讚】

『順益關係企業 裕益汽車品牌形象影片暨FUSO堅達5噸新車發表會』

台灣商用車第一品牌的裕益汽車，深耕台灣74年來以來，擁有全台最多的直營商用車營業據點（33點）、服務據點（24點）與人員，連續28年(1992～2019)贏得台灣商用車銷售No.1的榮耀與肯定。2020年後疫情時代，裕益汽車強化與德國戴姆勒集團的合作，更於7/10在台正式推出FUSO PRO 5堅達5噸貨車！

(台語版)順益關係企業 裕益汽車品牌形象影片／業者提供

連續28年(1992～2019)銷售冠軍的FUSO堅達車系，長久以來是頭家車主們的第一選擇，也是文武百市最重要的事業夥伴；為了提供頭家車主們更好的用車選擇，『順益關係企業 裕益汽車』配合政府5噸貨車新制法規近期即將上路，於7月10日在其全新基隆商用車據點率先推出「FUSO PRO 5堅達5噸貨車」，並將在全台進行戶外巡迴展，以5噸來填補3.49噸巿場真空帶，不僅載更多，而且五期車車價對車主更是大利多，此次推出台數有限，巿場預估「FUSO PRO 5堅達5噸貨車」將帶來新一波搶購熱潮。今年FUSO 3.49噸所有新車已銷售一空，仍有許多客戶等候中，因此配合5噸貨車新制法規推出五期「堅達5噸PRO 5」車型來解決巿場急需。



順益關係企業 裕益汽車７月１０日舉辦品牌形象影片暨FUSO堅達5噸新車發表會。圖／李翊榛

嚴格來說，FUSO堅達車系，一直都是商用車款能見度頗高的一款車款；裕益汽車董事長 游浩乙表示，本次配合政府5噸貨車新制法規所應運而生的全新FUSO PRO 5堅達5噸貨車，便是在品牌3.49噸所有新車銷售一空後，因應市場急需所推出的全新產品。值得一提的是，因應台灣法規限定，FUSO PRO 5堅達5噸貨車也具備相當完善的安全配備；除了四輪碟煞、ABS煞車、EBD電子煞車分配、BOS煞車優先及斜坡起步輔助（限AMT車型）外，FUSO PRO 5堅達5噸貨車更搭載整合式行車視野輔助系統，駕駛可透過車外4顆環繞攝影鏡頭，並於車內7吋觸控式螢幕，清楚掌握前後、兩側視野範圍。





FUSO 堅達5噸PRO 5車型有底盤車及框式貨床車，引擎最大排氣量為2, 998cc不但省稅金，而且最大馬力達150ps及扭力37.7kgf-m，動力輸出強勁又環保。變速箱的部份，有傳統5速手排及深受市場好評的6速AMT自手排兩種設定。最重要的是，承襲FUSO的高標安全訴求，配備四輪碟煞、ABS煞車系統、EBD電子煞車分配系統、BOS煞車優先系統及斜坡起步輔助系統(限AMT車型)。至於車主關注的載貨空間，則維持傳統百業常用的10呎半、11呎及14呎三種底盤尺寸，能滿足車主各式載貨需求。此外堅達5噸還有一項新亮點，全車配備「整合式行車視野輔助系統」，7吋觸控式螢幕整合行車視野輔助及音響系統，採用4鏡頭全車環繞攝影，清楚呈現車輛前、後及兩側視野範圍，並隨時攝錄行車狀況，安全更有保障。而且全車系可享動力系統3年或10萬公里保固。



FUSO堅達5噸貨車相挺台灣頭家，完善安全配備堪稱同級NO.1。圖／業者提供

承續2019年的主題，『順益關係企業 裕益汽車』把2020年定位是「裕益汽車品牌化元年」，同時企劃拍攝「我們篇」新品牌形象影片，除了國語配音外，更加入了更有溫度更接地氣的台語版。從影片中也可以看到，裕益人都懷抱一個共同信念，那就是「你好就是我好」。裕益人和客戶之間不是「你我」，而是「我們」，我們把客戶的夢想、方向、信念和世界與自己合而為一，為客戶把關所有的環節，即使是那些看不見的、摸不到或踩不到的小細節，裕益人員都要看一遍、摸一遍、踩一遍。如同影片中所看到的「你好就是我好」是裕益汽車的理念，也是裕益汽車持續成長深耕台灣的最大動能。



裕益汽車透過影片深入演繹品牌內涵，觀眾並可在影片中看見全新FUSO及Mercedes-Benz商用車經銷/服務據點的科技專業風貌。同時影片中也公開了『順益關係企業 裕益汽車』新版企業識別系統(CIS, Corporate Identity System)，除了將「你好就是我好YOUR WORLD IS MY WORLD」品牌承諾置入CIS中做為企業營運方針。也為了國際化的需要，設計了裕益汽車公司英文名Yue Ye Motors新英文品牌標準字「YYM」。裕益汽車新中英文品牌標準字並在本片首次發表，未來也會陸續出現在『順益關係企業 裕益汽車』商用車據點及廣宣素材中。

