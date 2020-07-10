北投頂級溫泉業者日勝生加賀屋與大地酒店攜手合推夏日泡湯優惠

為推廣夏日泡湯養生觀念，日勝生加賀屋國際溫泉飯店與北投大地酒店結合雙方最具特色服務，聯袂推出「仲夏享溫泉」住房優惠，專案包含住宿、餐飲、SPA、白磺泉與青磺泉雙好湯，只要NT$23,600 (含稅與服務費)；同時搭配精彩豐富的夏日活動，自7月10日至9月30日平假日都適用，充分滿足暑假親子旅遊市場。

後疫情時代，國人們如何做好身體保養？老祖宗的智慧，對溫泉養生的觀念由來已久，自古就有冬病夏醫的說法。為推廣國人夏日泡湯的養生觀念，今年夏季，北投兩大頂級溫泉飯店業者日勝生加賀屋國際溫泉飯店與北投大地酒店破天荒攜手合作，推出北投雙好湯，養生泡湯趣「仲夏享溫泉」住房優惠，並邀請再生診所院長黃鼎殷與資深醫藥記者洪素卿，以豐富的專業經驗，讓民眾更瞭解大自然最寶貴的北投溫泉，不獨厚冬天，夏天泡溫泉更是保養身體的最佳時間，以及北投溫泉博物館鍾兆佳館長分享北投泡溫泉的暖暖人情與文化風景，讓國人更能領略北投溫泉獨一無二的身心靈之旅！

再生診所院長黃鼎殷醫師從事自然醫學超過20年。圖/新自然主義提供

從事自然醫學超過20年的再生診所院長黃鼎殷醫師表示：讓身體產生疾病主要原因是「毒」與「寒」，現代人常有身體不易流汗、手腳冰冷的症狀，或者覺得全身不對勁，甚至痠痛卻又找不到原因。透過泡湯，讓身體循氣、全身冒汗，大量排出身體毒素，幫助身體微循環重建，經常流汗，能讓免疫力增加30%，是很重要的健康養生觀念。

「仲夏享溫泉」住房優惠包含，日勝生加賀屋國際溫泉飯店與北投大地酒店住宿各乙晚，入住北投加賀屋園景標準和洋套房遠眺北投公園，從心開始納涼感，不同房型都擁有日式客廳的獨特格局，推開房內障子窗北投公園整片綠意美景映入眼簾，下午還能品嘗納涼祭限定的抹茶冰，滿滿抹茶醬，淋上Q彈有嚼勁的珍珠，甜而不膩的滿滿大人風格冰品，再穿著繽紛活潑的花浴衣，遊玩納涼祭日式屋台活動，避開夏日旺盛的暑氣，讓自己度過一個不一樣的夏天納涼祭吧！

入住大地酒店，可於入住期間無限次使用絕美的雪景戶外風呂白磺泉泡湯，客房內頂級愛馬仕沐浴備品、膠囊咖啡機、免費迷你吧、早餐、特色晚餐月兒彎彎套餐NT$1,500兩客或奇岩一號中餐廳餐飲抵用金NT$3,000、頭皮SPA 30分鐘NT$1,800兩位、造型毛巾DIY活動、Happy Hours飲品、仲夏享溫泉摺扇、池畔趣味競賽、池畔星光電影院；戶外游泳池、水療SPA區、健身房等設施，客房電影免費觀賞，藏書閣藏書6,000本任您閱覽，充分感受身心靈的極致放鬆。

北投雙好湯，養生泡湯趣，「仲夏享溫泉」住房優惠，悠閒養生入住兩家飯店只要NT$23,600 (含稅與服務費)，輕鬆享受愜意北投溫泉之旅，「仲夏享溫泉」住房優惠自7月10日至9月30日平假日都適用，更多詳細優惠內容與預約，請洽日勝生加賀屋國際溫泉飯店02-2891-1238，大地酒店(02)5551-8888。