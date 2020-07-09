做一名部落客並不稀奇，但是一位年近60的阿嬤，能持續天天以原創貼文在網路分享旅遊與生活，恐怕就不是一件容易的事了。一本由58歲充滿活力的阿嬤部落客潘世芬所著的新書《勇氣阿嬤的美好熟齡時代，38個跨出人生新旅程的第一步》，寫出了這個時代五年級生，熟齡女性在多種身份的調適中的學習與領悟。

作者勇氣阿嬤潘世芬，2013年成立「Lucas阿嬤愛旅行」部落格，成為台灣第一位阿嬤旅遊影音部落客。針對熟齡旅遊者規劃自由行的台灣部落、經典小鎮，特色旅宿為主，而且經常帶著孫子Lucas祖孫旅行，成為另一類親子旅遊代言人。

至今「「Lucas阿嬤愛旅行」」部落格已超過60餘萬字，阿嬤的影音作品也累積超過80餘部。

這本書不僅是阿嬤的分享，也可能寫出了你和我，從享有自在生活的熟齡族朋友，家有老小的三明治族群朋友，當上阿公阿嬤的退休族朋友，有分享、陪伴、療癒，你我都可能找到的共鳴感。

做為一名熟齡女性，承載著人生各種角色，女兒/家庭主婦/母親/旅遊部落客/專欄作者/出書作者，各種的角色互換中，有挫折有幸福，更多的是學習。

在書寫的旅程中，作者解鎖原生家庭的挫折再擁抱幸福感、求學階段如何讓自尊再度榮光煥發、最笨的媳婦對婆婆疼愛的心存謝意、轉變為孫子Lucas的奶奶媽媽，帶著他在旅行中長大。

全書分為三個單元：第一部分「與自己對話的旅行」，解鎖與原生家庭的疏離，在50多歲與父母和解，再度擁抱幸福感。

第二部分「成為奶奶媽媽的旅程」，寫出作者對Lucas的愛彌補了媽媽的缺席，轉變為Lucas的奶奶媽媽的勇氣。

第三部分「踏上阿嬤部落客的旅途」，建立Lucas愛旅行的部落格和粉絲團，以文字陪伴讀者深度旅遊，推薦適合熟齡旅人的景點，分享獨旅結伴旅遊觀點，體驗台灣美好的人與情。

正如網路作家冒牌生推薦序所言「如果你也是一個有夢的人，就像我告訴那位阿嬤一樣的。現在做不到不代表你以後做不到，但你現在不願意開始，以後還是沒有。一個人的力量雖然很小，只有堅持就被看到。」

東京房東網集團會長廖惠萍在推薦序所言「我們努力扮演著自己的天職，子女、妻子、父母，但人生一定不要忘了留一塊園地給自己耕種，勇氣是我們的沃土、堅持是我們的養分、在那裡每個人都是世界上唯一珍貴的花朵！。」

活出熟齡的深度與廣度，要起而行而不是哀怨時光不等人。正如作者所說，我不是潮嬤，只是愛上自己的模樣，這一分勇氣來自自信，就沒有人可以為你打分數。