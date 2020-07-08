「黑砂珍珠」飲品首站插旗杜拜　年底目標展店15家

新冠肺炎疫情席捲全球，造成百業蕭條，但由於台灣近2個月疫情趨緩，政府「解封」大規模鬆綁各項社會及展覽活動，業者引頸期盼「報復性消費」能為低靡許久的業績進補。許多民眾遭受疫情嚴重影響，被迫放無薪假或裁員，因此他們心生創業的念頭，於6月25日至28日舉辦的2020台北國際連鎖加盟暨創業大展－夏季展找尋創業新契機，

該加盟展出現爆炸性的人潮，讓更多有意創業的加盟主能圓夢。上統食品近幾年觀察到許多人對開店創業有興趣，因此順應市場需求，為想開店的加盟主設計一套開店創業模組，提供專業開店技術教學，協助更多人能完成開店夢想。

為看好此波加盟龐大商機，由生產飲品原物料發跡的上統食品，近日趁勢推出「黑砂珍珠」飲料店新品牌，讓想開店當老闆的民眾不須花費大筆加盟金，只要小額即可開始創業。第一台黑砂珍珠台車的年輕加盟主自杜拜特地遠赴台灣，來尋求最道地的珍珠奶茶，並成功插旗杜拜，成為飲品界的台灣之光。

第一台黑砂珍珠台車的年輕加盟主成功插旗杜拜。圖／上統食品提供

上統食品表示，飲料店加盟主最擔心投入大筆資金卻遲遲無法回本，黑砂珍珠祭出特惠方案，有別於一般市面上其他飲料品牌收取大筆加盟金、權利金，25萬元即可加盟，包含全套飲料店設備、五金生財器具、首批原料耗材，與提供2天完整人員教育訓練，透過總部強力的資源協助，能讓加盟主在2至15個月內順利回本。

黑砂珍珠的商品風格定調在浪漫戀人關係，主推桂圓紅棗、紅茶茶湯搭配風味奶蓋的「月老茶」，，讓甜甜的滋味牽引戀愛的種子；另外還有提供特色產品，如「愛神邱比特」、「巧遇濃情」、「媒人茶」、「杏福奶茶」、「棗生貴子」，要讓消費者除了享受手搖飲料，也分享戀人之間浪漫的戀愛情懷。

瞄準畢業即創業潮興起，黑砂珍珠加盟計畫吸引想創業青年的目光，並計畫2020年底前全台展店15家，讓更多有相同理念的加盟主共同開創美好事業。

上統食品透露，7 月份即將舉辦多場黑砂珍珠說明會，現場介紹加盟方案內容，並祭出試飲活動，與成功開店案例分享，現場也有限定優惠歡迎民眾來拿。說明會席次有限，欲參加請來電預約(02)2225-3322。