統領廣場推「FUN暑價」搶商機

Summer Sale 振興加碼大FUN送

桃園統領廣場為迎接暑假的到來，搶搭振興券帶來的熱潮，將於7/15~8/9推出「統領FUN暑價」活動檔期，為回饋消費者的購物心意，推出全館含餐飲當日消費累計滿3,000送200美食抵用券，除了滿仟送佰超值回饋外，使用紙本振興實體券消費滿3,000，統領再加送200現金抵用券(限量3,000份)，統領廣場APP會員最高回饋16%，並與台灣Pay行動支付消費合作，回饋高達20%，立即享受回饋放大。

桃園統領廣場百貨FUN暑價結合振興券優惠活動登場。

統領廣場特別與4樓 GAME休閒館聯合舉辦NBA2K20統領錦標賽 。

統領廣場表示每年迎夏就等這一檔，趕在暑假旺季引進不少新櫃進駐在統領廣場獨家販售，即日起至7/31日止1樓 VLens韓國原裝進口美瞳專賣店，即日起不用再飛韓國掃貨，與台韓同步零時差，讓消費者立即擁有最新最獨特花色，閃爍雙矇帶出的混血風潮勢必席捲今年夏天。為搶暑假熱檔，統領廣場集結獨家新櫃與超人氣快閃，7/16~7/22特針對2樓meeting spot推出歐美開架「美妝品牌」特賣會，各式商品全面3折起，7/23-8/3 Something POP STORE日本指標性女生牛仔品Something，屬於女生的第一件牛仔褲～蜜桃粉嫩小屋7/23-8/3快閃登場！全系列商品7折優惠，折後滿額再送馬卡龍提袋或化妝包、樂夏享吃冰 7/9～8/2莫凡彼500ML盒裝冰淇淋只要66折！兩盒原價749元，活動期間特價499元(8種口味任選)、7/15～8/9日至3樓0918流行女裝特賣全面2折起、7/16～7/26日至4樓華歌爾內衣限時特賣，內衣兩件7折，7/27~8/9日至4樓銀穗家族女裝特賣會 en-suey、Diffa搶購2折起華歌爾內衣特賣會、銀穗家族、0918女裝特賣會等。年中最終場! 超便宜!快揪姊妹一起來扛貨! 4樓運動潮流全區(不含GAME休閒館)，當日單筆消費滿3,800元，加贈『COTE商品兌換券』乙張(限量)。

統領廣場與桃園市經發局合作，規劃「振興三倍券」啟用首周末7/18(六)、19(日)。

統領廣場為學生族群精心規畫專屬優惠，推出「學生耍特權」特別活動

除此，為刺激景氣，統領廣場與桃園市政府經濟發展局合作，規劃「振興三倍券」政策，啟用首周末7/18(六)至7/19(日)，辦理推廣優良伴手禮市集活動，鼓勵民眾多消費，提振經濟，伴隨3倍振興券上路，餐飲也紛紛推出一系列優惠活動，讓消費者荷包放大、折扣有感。7/15-12/31至統領廣場5F百八魚場振興優惠活動，來店消費滿500元(含服務費)結帳使用振興券，贈送100元抵用券乙張。消費滿千元贈送兩張，以此類推，數量有限送完為止。即日起至6F樂尼尼餐廳用餐，除了享優惠另加碼發出十萬份振心優惠券，來店消費滿500元立即贈送1000元樂尼尼集團優惠券一本，數量有限，送完為止。一年一度父親節還沒準備訂餐的孝子們，統領廣場聚集各式美食精緻餐廳，異國料理多樣豐富是聚餐犒賞父親辛勞最佳選擇喔!! 全館餐飲天天享最高12%回饋，持聯名卡於全館餐飲單筆刷卡滿1,000元，贈120元十足抵用券(可累贈)，統領廣場更推出外送平台uber eats線上訂餐，美食外送隨你點、主廚美味帶著走。

7/15~7/31統領廣場APP推出轉轉樂活動獎項豐富。

統領廣場表示，會員獨家「卡友禮」只要是統領T+ 會員卡卡友，全館單筆消費滿 999 元或出示 APP 條碼單筆滿 899 元即贈100現金抵用券；還有全館消費點數３倍折抵無上限，還可以憑點數無上限兌換20元現金抵用券；除此之外刷玉山統領聯名卡滿4000元或刷玉山卡滿6000元就可以分波段獲贈 7/15-7/26美人魚陶瓷杯；7/27-8/9樂活不銹鋼雙層便當盒，統領廣場也特別規劃「時尚購吸金」加碼回饋，針對 1-4F 服飾、運動休閒區刷玉山統領 聯名卡平日刷滿 3,000元再加送 100元活動，以及「天天餐飲食在贈」針對餐飲櫃位單筆刷滿1000元再加送120元活動，還有驚喜「簽單對對碰」當日單筆刷滿999元，對中簽單授權碼末2碼贈500元十足抵用券。集點、折現、買夠、買好，賺很大!加碼回饋讓顧客享受購物喜悅，另備受矚目的7/15~7/31統領廣場APP推出轉轉樂活動，綁定統領廣場T+ 會員卡成功登錄APP會員，即可天天免費轉好運送好禮，趕緊搜尋統領廣場下載登錄，最新最優惠訊息一次掌握不漏接！

刷玉山統領聯名卡滿4000元或刷玉山卡滿6000元就可以分波段獲贈 7/15-7/26美人魚陶瓷杯；7/27-8/9樂活不銹鋼雙層便當盒 。

放暑假當學生最幸福了~為迎接歡樂暑假到來，統領廣場特別為學生族群規畫專屬優惠，推出「學生耍特權」特別活動，活動期間於指定店櫃消費出示學生證即享學生專屬優惠，各店櫃優惠豐富省荷包好時機。面對疫情的肆虐，自今年三月NBA宣布無限期停賽，對喜愛籃球的朋友們絕對是件很空虛痛苦的事，因此統領廣場特別與4樓 GAME休閒館聯合舉辦NBA2K20統領錦標賽，讓喜愛籃球的朋友們一同挑戰，當天獲勝的參賽者即可獲得冠軍獎項：PS4搖桿控制器一只 + PS4 WWE 2K20中文標準版遊戲一片，由於名額有限，統領廣場表示歡迎各界踴躍報名，更多活動及報名詳情逕上統領廣場官網或臉書。