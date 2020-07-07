B&G德國農莊複合式茶館板橋大遠百新開幕

板橋人浮誇系下午茶新選擇

B&G德國農莊複合式茶館板橋大遠百店，上周五7/3正式開幕，開幕儀式邀請到了新北市副議長 陳鴻源副議長、台北市市議員闕枚莎市議員、遠東百貨總公司 營運本部林彰豊營運長、遠東百貨總公司商品本部 劉志成企劃長、 遠東百貨 總公司 超市餐飲部 陳佑任協理、 板橋大遠百施智耀 總店長等高層，一同進行剪綵揭幕。

B&G德國農莊TeaBar以「喝的保養品」聞名，與歐盟協會認證標章的德國百年茶廠草本茶、水果茶。於歐洲有數十位調茶師研發團隊，嚴謹的研發新產品及品質控管，經過低溫殺菌與乾燥製成，根據各種草本的特性、黃金配比獨家配方。近年來將事業版圖拓展至餐飲及烘焙坊。



B&G德國農莊複合式茶館以複合式方式結合東西飲食文化，提供獨創花卉草本餐點、美味甜品、歐式草本花果麵包、天然草本花果茶、精選台灣香茗、冠軍莊園咖啡豆及外帶手作茶飲、咖啡服務、精緻禮盒瓷器…等，主打在低調奢華的歐式時尚空間中，使用高雅精緻的骨瓷瓷器，享受養生的質感草本新生活。



B&G德國農莊複合式茶館2020新品夏日果香紅茶系列。圖/ B&G德國農莊提供

將各式進口花草茶運用淋漓盡致，將草本與茶葉入菜，例如招牌菜德國豬腳，經過香料醃漬，高溫烘烤確保外皮金黃酥脆，搭配德式酸菜佐以12年葡萄酒醋，口感濃郁酥脆不油膩，廣受饕客好評。



主打在低調奢華的歐式時尚空間中品嘗「有靈魂的麵包」，享受養生的質感草本新生活。圖/B&G德國農莊提供

以茶研發各式精緻吸睛特調飲品，特別與台灣手作調飲師大賽冠軍、全國咖啡比賽冠軍聯手合作，結合獨特萃取分子概念，以草本茶搭配低溫冷萃釀茶技術，賦予其生命調配出米其林等級飲品、調酒，成為網美們最夯的打卡話題飲品。



烘焙主打「有靈魂的麵包」，嚴選天然草本花果茶，自行培育天然酵母。超人氣的「德國水果茶天然酵母歐包」，精選日、法二國麵粉，再搭配老麵種，採用3°C低溫工法，搭配自培酵母48小時發酵，麵包咬下時，充滿小麥天然甘甜及花草果香芬芳，健康與美味兼具。

【開幕活動】

活動期間: 2020年7月3日~2020年07月21

1. 內用餐飲消費滿1500元，即可贈 舒福草本炸花枝圈1份。 (限桌次)

3. 凡點 德式經典風味烤德國豬腳，即送 B&G水果茶凍 乙份。

4. 原萃水果茶系列 (百香熱帶寒天果茶、莓果森林寒天果茶、黑醋栗寒天果茶)，內用第2杯6折。

5. 購買2中瓶茶罐，立即贈送限量經典骨瓷杯1只。”

【店家資訊】

B&G德國農莊複合式茶館板橋大遠百店 3F

地址: 新北市板橋區新站路28號3樓

電話: 02-77519252

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