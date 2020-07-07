用蠟燭療癒心 晨星M STAR讓網美們美到發光

說到蠟燭，韓國Kcca蠟燭課程有許多女生熱愛，台灣的自創品牌「晨星蠟燭」，崛起的背後有洋蔥。

晨星M STAR蠟燭創辦人Sharon表示從小就喜歡浪漫的事物，創辦品牌之前在新加坡生活，之後也談了ㄧ場遠距離戀愛。從2018年回到台灣，結束了維持三年，對方不停劈腿的遠距離戀愛。當時為了能夠留在新加坡跟對方相處在一起，也快花光所有存款，還跟朋友們一起開了紋繡工作室。在準備論及婚嫁的時候，對方家長就像是露出了真面目一樣，擺明看不起台灣人，加上對方常常劈腿，導致兩人不停爭吵，不過因為這段感情也讓她成長，在感情中不是犧牲而是先愛自己。

STAR晨星的女神系列蠟燭ㄧ上架馬上衝破200盒的銷售。圖/M STAR晨星提供

Sharon感傷的說，「這這段感情中花費了很多時間與金錢，回到台灣後整個人憂鬱了一年多，什麼事都不想做只想把自己關起來，身上的錢也所剩無幾，也差點不信任愛情」。

在朋友的指引下開始上身心靈的課程，放下過往並且療癒了自己，回歸內心做自己真正想做的事。走入身心靈的她，學了不少療癒課程，像是美國的「Access bars」、「希塔療癒」，她開始療癒自己過去情感的創傷，但她發現蠟燭也是非常好的療癒商品，常難過的時後看著蠟燭火光，也照亮自己過去灰暗的傷，後來進入身心靈課程後，才發現蠟燭原來也可以許願，也不是美觀而已，且研究馬雅曆，發現自己有顯化療癒的天賦，於是開始把所有成本拿去訂蠟燭。

魔羯座的Sharon很有自己的想法，「我只想說人生活到這個年紀，已經不想為了賺錢做自己不喜歡的工作」。

她做的蠟燭跟市面看到的不ㄧ樣，差別是有溫度，且每一顆都是親手打造製作。就像品牌名字晨星，早晨最亮的那一顆星，傳遞希望、溫暖。晨星也是愛與美的金星，而金星也代表愛情，收到的人可以有浪漫的心，蠟燭也代表愛情的花火，更代表她想療癒每一個人的心。為了普及，最近推出的女神乾燥花系列蠟燭禮盒，定價比市面上都低很多。

未來，M STAR晨星蠟燭會推出線上影片教學，以及持續推出更多蠟燭禮盒組，像是許願用的「魔法蠟燭」、和告白用的「告白蠟燭」，都讓更多人能夠滿足「送一份心意十足有溫度禮物」的心願。此外，也希望結合牌卡占卜或療癒課程跟冥想，讓買蠟燭的人都能心想事成跟療癒她人。另，由於M STAR晨星蠟燭受網美們喜愛，近期有不少粉絲數高的網美推薦，更有珠寶精品業者跟婚紗業者前來談合作等，即便諸多美好的觸角正在延展，MSTAR晨星蠟燭希望的只是「每一個人收到蠟燭，都能點亮那內在的光芒跟找到真正的愛」。

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