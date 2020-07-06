2020殺出重圍的文青手搖TOP3 消費者狂推「必買神店！」

隨著武漢肺炎疫情趨緩、各地多為晴朗炎熱，民眾若長時間待在戶外且配戴口罩，往往會造成體感溫度飆升，對消暑聖品需求也越發旺盛，其中以現代人每天必備的手搖茶飲購買率最高，編輯幫大家整理了2020手搖紅海裡殺出重圍的文青手搖三大熱門店家品項排行榜，快來看看哪些飲料是你有喝過的吧！

Top1：思春「重磅波霸奶茶」

第一名由IG人氣爆紅手搖，總店位於東區的「思春」拿下TOP.1啦！店內有非常多元的茶葉品項，價格在東區也是非常親民！被許多上班族選為最適合探班的飲品；而本次的第一名「重磅波霸奶茶」是店內的人氣商品，有別於一般手搖店，採用頂級高品質茶葉及韓國進口奶粉製作而成 ，再搭配上Q彈剔透的白玉珍珠，濃濃茶香及奶香完美融合，網友紛紛上傳分享，直呼「喝完心心念念都是它」、「奶茶控先跪了！」、「這個茶香和奶香太神啦！」，大台北地區的朋友若有經過，一定不能錯過這杯思春最強盛品啦！

思春「重磅波霸奶茶」。圖／截自網路

Top2：JIATE「花漾年華」

第二名不能不提到東區質感手搖飲「JIATE」的招牌飲品「花漾年華」，以茉莉花、玉蘭花、小葉種組成的迴香紅茶為基底，搭配上清香的六甲田莊小農鮮奶，茶味溫潤回甘，且相互不搶風采，完美呈現茶韻和奶味的平衡，喜歡順口而不甜膩，每喝一口都能嚐到淡淡花香，去JIATE時絕對不能錯過這杯經典飲品。

「JIATE」的招牌飲品「花漾年華」 。圖／截自網路

Top3：可不可熟成紅茶「白玉歐蕾」

第三名則是台中發跡的人氣紅茶專賣手搖店「可不可熟成紅茶」必點飲品「白玉歐蕾」啦，以香氣及甜度較為濃郁的熟成紅茶做為基底搭配義美鮮奶，加上富有嚼勁的白玉珍珠，雖為珍珠奶茶卻完全不膩口，就算配上炸物也不會過於負擔，想要滿足口腹之慾又不想太罪惡的人去可不可熟成紅茶一定要點這杯來試試看！