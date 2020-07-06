饗賓餐旅集團力挺桃園蓮花季

夏日蓮花入菜‧產地到餐桌的頂級饗宴

豔陽照拂夏日逼近，又到了蓮花盛開的季節，今年桃園市政府特別與饗賓餐旅事業股份有限公司共同簽署合作備忘錄，並聯手研發2020桃園蓮花季餐點，從7月起至8月底，在桃園蓮花季活動期間，至果然匯統領店即可品嚐9道蓮花特色料理吃到飽，顛覆以往傳統合菜呈現的手法，期望能讓民眾在果然匯品嚐蓮花餐點、到觀音區則能看見自己所吃到的蓮花食材，讓食材落實產地到餐桌，傳達新鮮、美味、安心的共同理念。

市長、立委、議員一起品嚐果然匯經典素食。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市多樣的地形與宜人的氣候，搭配肥沃的土地與豐沛的水資源，成就13個行政區在地獨特的農特產品，近年來桃園市政府更是積極推動休閒農業的發展，目前已成立10個休閒農業區，而桃園市政府為了推動休閒農業區的發展，而衍伸「一休區一花卉」政策，各個休閒農業區也開始建立自我品牌特色，也讓桃園休閒農業品牌逐漸成形。今年桃園市政府與饗賓餐旅事業股份有限公司的「果然匯蔬食宴」餐廳首次合作，藉由2020桃園蓮花季活動，將觀音區蓮花園休閒農業區最為特色的食材以及花卉代表－蓮花，作為此次合作的農特產品，將完整的季節風土與美好滋味保留在遊客們的腦海與舌尖，讓民眾不只是賞蓮，還可以品嚐美味的蓮花餐，更希望將當令當地好的食材介紹給大家。

桃園市政府農業局特別將2020桃園蓮花季活動主題規畫為國際蓮花園，藉由農場、景點等合作，展現國際打卡美景。饗賓餐旅集團陳啟昌董事長表示，蓮花季活動與果然匯的合作，也是透過多國料理方式，分別將蓮花、蓮子及蓮藕融入不同菜色中，讓愛蓮者不只能吃到傳統中菜口味的荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片，還能同時品嚐到西式風味的珍珠蓮素烤薄餅、香醇濃厚的香素蓮子奶油湯；日式呈現柔細滑口的蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、口感多層豐富的蓮藕博多揚等；以及解暑小點白木耳蓮子羹和冰糖蓮花茶等。活動期間，歡迎全國民眾來一趟桃園蓮花之旅，到觀音走訪國際蓮花園，也至果然匯統領店享用風味蓮花餐，從內而外體現蓮花季與生活的完美結合。

桃園市政府與蔬食百匯餐廳「果然匯」攜手推廣在地當令蔬食及休閒農業產業發展，提倡機能餐飲，共同實踐在地共好的願景，雙方合作項目包括：選用在地農產食材、合作開發蓮花蔬食及行銷合作等，並具體實現在桃園、食桃園，以在地農產食材打造美景美味兼具的特色蓮花季。期待以異業合作交流之火，共同促成在地發展、行銷桃園，創造夏日觀光新亮點，更多相關資訊逕上2020桃園蓮花季官方網站：http://2020taoyuan-lotus.com.tw或臉書搜尋「觀音區蓮花園休閒農業區-2020桃園蓮花季」。