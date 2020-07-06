康庭環衛空間醫生 全台最美專業病媒防治業辦公室

翻轉病媒防治業既定印象，位於台北市莊敬路的康庭環衛總部，近期請專業設計師重新設計塑造總部外觀，呈現出宛如室內設計公司的辦公室，全台最美專業病媒防治業辦公室當之無愧。

成立十四年的康庭環衛主攻建築物清潔、環境消毒除菌及專業病媒防治，其專業細心的服務在業界獲得好口碑，近期在(COVID-19)新冠病毒疫情影響之下，月營收平均成長三成。服務客戶涵蓋公家機關如總統府、法務部、國安會，學校單位文化大學，商業空間有微風廣場全系列、富邦大樓、秀泰影城等，均指名康庭環衛加強環境消毒除菌，防疫超前部署。

康庭環衛總部嶄新又富有設計感的外觀，非常吸睛。圖/康庭環衛提供

執行長林建言表示，會把辦公室做這樣的升級，主要是要符合我們公司的定位「康庭環衛-空間醫生」，病媒蟲鼠害防治最高的準則，”不讓蟲鼠害來”、”不讓蟲鼠害吃”、”不讓蟲鼠害住”，這三個重要的準則，都圍繞一件很重要的東西就是”環境管理”，而使用藥劑防治是預防與降低危害的手段，就像人的身體，你不好好保養自己的身體、不好好運動，只想靠吃藥來維持健康，不是一個很正確的觀念。因此環境管理是病媒蟲害防治最重要的一件事。我們想藉由把辦公室及防治部整理的乾乾淨淨，讓來訪的客戶都能看到，能感受到我們對環境管理的重視。

康庭環衛對於員工內訓非常重視，包含要去案場防治施工與客戶溝通等過程也由防治主管訓開課訓練，完整建立服務SOP。圖/康庭環衛提供。

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