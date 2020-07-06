鼠年為何民眾搶拜象神

威力彩上看13億 得主店家公開中獎靈招

威力彩頭獎連４１摃，１０９０５４這期獎金上看１３億元，上次第四屆威力彩得主店家楊三本也透露，開出頭獎之前幾天就有鳳蝶飛入店內。之前他特地請來泰國招財的象神與象徵風生水起的風水裝置，上個月底大樂透中了二獎，2017年也開過今彩539加碼1千萬頭獎，他直覺會很快開出大獎，沒想到真的開出，讓他高興地放鞭炮慶祝，更因此新聞吸引不少人供奉象神。



因為拜象神特別靈驗的消息傳開，新竹象神居最近更吸引不少來拜象神，祈求威力彩跟偏財會中的信眾。象神居老闆表示，象神本來就是財神，只是大家不熟。「象神算是印度的神，而老鼠就是祂的座騎，所以鼠年一定要拜象神」，但大部分的人都以為是泰國的神，且印度是個萬物皆神祇的國度，據說有三億三千三百萬個神，所以連神要出名都不容易。其中的象神甘尼許（Ganesha，意思是群主）除了象頭人身的辨識度高外，其實主要是象徵智慧、財富、美滿跟突破障礙之神，在印度當地甚至泰國和尼泊爾，許多企業都搶供奉象神。接下來他還準備和藝術家王寶慶合作，會有象神的藝術品在店內展示，並推出象神豐盛顯化課程。

「拜象神主要是祈禱，而象神豐盛顯化課程是針對金錢的觀念去做開啟；最後的顯化儀式，也會跟象神祈求財運，下載金錢能量」。

王寶慶與唐煒哲共同設計的象神「富貴象榮」藝術品。圖/象神居提供

他透露，王寶慶的象神藝術品將採客製化，會針對企業或收藏家的能量跟需求設計預定，依據大小，價格在6萬~30萬之間，一個月才能生產一~二件，非常珍貴，需要預訂。王寶慶說，每一個物件的分解組裝製作，以雕塑與袖珍藝術呈現，再以金色染黑呈現古銅色澤，作品中可看到水鑽是代表｢每個人都如鑽石，即使是小小碎鑽，在黑暗中也能發光發亮｣。象神是象徵智慧、財富、美滿和幸運，幾乎涵蓋人生所有美好的祈願。對於訂購的人，「我們還請來自由時報風水專欄專家李奇峰老師，隨著訂購象神系列藝術品，也附帶有到府居家看風水的服務，因為必需講究、嚴謹。風水布局和財運觀念、宇宙能量，應結合天時、地利、人和這點非常重要」。

和王寶慶合作的象神藝術品的發起人-唐煒哲表示，自己從2019年研究身心靈，未來打算出書。由於十年前因緣際會被許多靈媒說自己身邊有守護神象神，在去泰國拜象神後，在象神博物館連續聖杯，甚至去的時候是基督教的朋友幫忙訂的飯店卻都在路邊象神廟旁邊，一路以來充滿靈感。回台灣後就創業，當時一年就賺了三百萬，他表示很謝謝象神賜予幸運，「我曾經做一個夢，隔天直覺就該去提案，那天就賺了百萬，非常神奇」。因為他感到自己跟象神很有緣，跑遍東南亞，家裡收藏近百件象神的周邊作品，並指王寶慶設計的作品是特別連結象神特別設計的。

因為學習身心靈，唐煒哲拿自己做實驗，從去年到現在有將近40張以上證書，他認為靈性更需要實例體會驗證，自2019年開始，他運用金錢的除障跟提問，以其近40張以上國際證書，學習美國的Access Bars跟企業內訓課程結合，同時也開行銷課程，將結合和宇宙下訂單，破除人們生生世世的觀點，他表示，這系統全世界180個國家都在用，相當科學，自己和學員也親自驗證。

唐煒哲預計下半年開始跟企業合作教育訓練跟開課合作，將結合象神豐盛顯化工作坊和ㄧ日Access bars體驗課程，傳授豐盛課程，每人2萬不到，而用振興卷還可現金折抵5千，限量88位名額。「我自己從2019年就對自己實驗，把工作煩腦放掉，每天輕鬆運用工具，沒想到從事行銷工作的我，每周客戶都簽單，靈性是需要驗證的，我花了快一年時間驗證，也拿自己的實例分享」。除了對於金錢觀點之外有了國際課程可以除障跟轉換信念，更有企業訓練的課程，可以結合。該課程結合靈性、科學、信念，甚至打算最後一天會舉辦「象神豐盛顯化慶典儀式」，可以祈禱象神下載金錢跟豐盛顯化，讓來參加的人可以為自己創造任何金錢豐盛相關的更大可能。

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