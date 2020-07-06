暑假到　富味鄉推夏日蔬食良伴-焙煎胡麻醬

近期疫情趨緩，「嘉玲」與「林雀枕」小姐頻招手，但是夏日炎炎走到哪熱到哪，天氣熱，不妨好好品嚐具消暑功能的方便料理，清涼、開胃又療癒。專營芝麻產品之富味鄉食品(股)公司，2019年推出的焙煎黑/白胡麻醬，以其芝麻香濃郁的口感，從前菜冷盤到主菜都能運用自如的特色廣獲好評。因應「後疫情時代」兼酷暑來臨，這組符合美、歐、紐澳法規，台灣唯一的黑白雙醬將以夏日消暑美食「秘密武器」的姿態，成為今年夏季食品「蔬食良伴」。

胡麻蔬食料理 召喚夏季食慾

夏天食慾差，是很多人的煩惱，富味鄉特別設計三道消暑料理，「胡麻野菜盤」、「胡麻絲瓜細麵」、「胡麻半天筍腐竹」，以玉米筍、筊白筍、絲瓜、小黃瓜、腐竹…等常見食材，經過簡易的汆燙、冰鎮工序後，淋上富味鄉出品的焙煎黑/白胡麻醬，再灑些芝麻粒、辣椒或海苔絲，便是一盤盤召喚食慾的今夏美味低卡蔬食，不必具備良好的廚藝也能輕鬆上菜。

「百搭」雙醬料理超Easy

駕馭中、西、日、義式料理

富味鄉總經理劉兆華表示，「讓消費者吃得健康」已是全球食品產業共同的使命。富味鄉專營芝麻產品，對芝麻食材特性及搭配料理的應用，已累積多年經驗並開發更多元的便利性產品，及通過SQF最高等級食品安全品質驗證，讓大家吃得安心與放心。

夏季沒食慾？焙煎胡麻醬是消暑「秘密武器」，由左至右為胡麻半天筍腐竹、胡麻野菜盤、胡麻絲瓜細麵。圖／業者提供

好的食材也需要好的料理，富味鄉禮聘名廚、專家協助開發各種芝麻延伸產品及食譜。焙煎黑/白胡麻醬，是以嚴選的芝麻經重烘焙的芝麻醬汁，香氣濃郁，而且無添加味精、色素，更獲得金獎主廚李哲松強力的推薦。不論是沾、淋、拌、調，或運用在中、西、日、義式料理均能達到化龍點睛之效果，蛋奶素配方，連素食者都愛不釋手，可以算是「百搭」醬料。