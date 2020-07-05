HOMEDICS家醫專業級筋膜按摩槍 增進全家互動親密感

匯聚科技引進美國HOMEDICS家醫專業級無線筋膜按摩槍，「間歇式按摩模式」，提供身體五種不同力道、頻率的按摩方式，避免傳統筋膜槍單一頻率的使用，體感更舒適。

近期在健身界、運動界最夯的按摩槍(筋膜槍) 其主要原理是透過高頻震動刺激筋膜，來緩解肌肉緊繃的作用，不僅受到愛好健身運動的朋友喜愛，一般上班族及家庭主婦也趨之若鶩，形成一股流行風潮。

美國HOMEDICS家醫專業級無線筋膜按摩槍，內附4款奈米抑菌材質按摩頭，攜帶方便。圖：匯聚科技提供

匯聚科技總經理郭永福表示，隨著3C產品的普及、人手一機，徹底改變了現代人的生活方式，上班上課緊盯著電腦，通勤族不斷滑手機，休閒時間用平板打怪、追劇，長時間低頭造成肩頸痠痛的發生，再加上運動風潮的興起，各項運動與重訓後所造成的不適，都需要適時地透過按摩來及時舒緩痠痛、放鬆肌肉，讓身體健康。

郭永福說，美國HOMEDICS家醫專業級無線筋膜按摩槍，擁有專利「智能壓力感應按摩模式」，震動頻率於1400至3200轉之間，可依照個人實際使用的壓力而有不同的變化，施加壓力越大，轉速越快，按壓越深層，無論是年長者或是小孩可自行控制力進行按摩。同時，有別於其它品牌僅能使用30分鐘至2小時，該機種擁有12小時超長續航力，專利智能螢幕LCD顯示，內附4款奈米抑菌材質按摩頭，即便外出或旅行攜帶也相當方便。

美國HOMEDICS 家醫專業級無線筋膜按摩槍透過不同的組合模式，可徹底放鬆舒緩身體，享受輕鬆按摩不用花大錢，在家裡就可以隨時使用，無論大人、小孩都適用，也能為家庭生活增添互動親密感。

美國HOMEDICS家醫專業級無線筋膜按摩槍，無論大人、小孩都適用，為家庭生活增添互動親密感。圖：匯聚科技提供。

郭永福指出，後疫情時代的來臨，讓宅經濟的電商市場持續成長，除產品本身品質要更符合消費者需求外，品牌服務也是消費者願意買單的關鍵。

「精品家電 盡在匯聚」，匯聚科技以代理世界知名科技家電為主軸，郭永福強調，透過長期觀察下發現痠痛是現代人的通病，嚴重將影響工作效率並造成失眠等問題，也因此帶動了在家DIY按摩商品的買氣，美國HOMEDICS家醫專業級無線筋膜按摩槍，也成為旗下品牌相當炙手可熱的機種。匯聚科技網址http://www.Quoview.com。電話：(02)2995-9258。