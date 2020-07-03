台北市旅館公會呼籲北市府加快腳步發放雙巴券

推廣安心旅遊，帶動消費熱潮，臺北市政府7月1日推出雙層觀光巴士24小時票券（雙巴券）兌換方案，截至7月2日，台北市600家旅館只有11家有領到，普及率不到2％；台北市旅館公會3日下午召開記者會，呼籲北市府加快腳步發放雙巴券，若因人手不足，影響發放進度，必要時北市旅館公會可以代為協助，早日將雙巴券發送至其餘的570家旅館同業，加速擴大安心旅遊的推廣效益。

台北市觀光傳播局產業科7月1日推動安心旅遊專案，專案重點在推廣雙層觀光巴士帶來的觀光效益，活動方式是 自109年7月1日起，不限平假日，凡入住北市「安心旅館」自由行(散客)之旅客當次每房住宿費(含交通部觀光局安心旅遊補助金額)每滿新臺幣1,000元，即可獲贈限量雙層觀光巴士24小時乘車兌換券，每房贈送數量以「入住人數」為上限。持有雙巴券的旅客可在24小時內無限制搭乘。

台北市旅館公會理事長韋建華指出，受到疫情的影響，全台觀光業住宿人數跳水式的滑落，近期疫情雖然減緩，假日出遊出現熱潮，但民眾的旅遊景點偏向花東與中南部等景點，北市等無人，北市旅館業者出現嚴重的現金流不足的問題。北市府雖然推出雙巴券，但作業發放速度太慢，領到雙巴券的業者比例太低，有很多安心旅館的雙巴券發不出來，間接導至業者的形象受到傷害。

「不是台北市的旅館業者把贈品活動券藏起來！」韋建華在記者會上向社會大眾道歉，也向社會大眾說明原由，更向市府喊話，希望台北市觀傳局觀光產業科可以加速腳步，兌現雙層巴士券的發放速度與承諾。

韋建華強調，希望台北市政府可以多放一些心思推動安心旅遊，讓其餘高達95％的觀光旅館可以得到一些關愛的眼神，不要將所有的人力資源投入不到5％的防疫旅館，中央與地方合作，共同拼觀光，救經濟。

北市安心旅館6月18日開放申請有6家通過門檻，截至 7月3日已有289家加入安心旅館的行列，民眾可至北市府觀傳局網站查詢合格安心旅館名單，住的安心，也享受業者的住房優惠，為振興國旅共同努力。