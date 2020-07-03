台灣福斯The T-Cross Comfort推出夏日限定優惠現金價79.8萬

隨著疫情趨於緩和，讓國內旅遊大爆發，而出遊夥伴就該選擇最懂玩的跨界休旅Volkswagen The T-Cross；台灣福斯汽車本月針對The T-Cross最強跨界休旅推出多元優惠內容，Comfort車型推出夏日限定優惠現金價79.8萬，消費者另可選擇高額零利率優惠和購車三重送回饋方案，入主即享80萬36期0利率貸款， 同時本月領牌可再免費獲得 GTI黑色保冷袋乙個（市價1,169元），並且享有台灣福斯汽車加碼振興10倍回饋優惠三選一，如Roof Box車頂架、兒童安全座椅及原廠前鏡頭行車記錄器，再加上指定車型第五年延長保固（市值20,500元），把握入主The T-Cross最強跨界休旅最佳時機。



The T-Cross外型擁有多樣顏色組合，輕鬆擁有個性化都會風格。圖／業者提供

The T-Cross以「Cool最有型」、「Practical最大空間」、「Intuitive最科技」及「Safe最安全」四大產品特點獲得消費者歡迎，外型擁有多樣顏色組合打造個性化都會風格，同時具備385至455公升的行李廂空間，透過座椅打平可一舉擴充至1,281公升，加上同級唯一後座可前後滑移14公分和可前傾式前乘客座椅，讓空間不再是車主困擾問題。

The T-Cross搭載Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表、Composition Media 8吋多媒體鏡面觸控主機、手機無線充電裝置、標配4個USB多媒體插孔，以科技化顯示愜意掌握車輛資訊；全車系標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，再加上自動停車輔助系統，以全方位科技防護守護每趟安心旅程。

The T-Cross具備385至455公升的行李廂空間，透過座椅打平可一舉擴充至1,281公升。圖／業者提供

此外本月除高額零利率優惠方案，適逢政府於7月15日發放振興三倍券，台灣福斯汽車領先業界推出最強優惠內容，The T-Cross不僅本月領牌可免費獲得市價1,169元的Volkswagen GTI黑色保冷袋乙個，同時再享振興10倍回饋優惠三選一，包含（一）Roof Box車頂架（原價25,200元），享優惠價2,500元、（二）兒童安全座椅（原價19,900元），享優惠價 2,000元、（三）原廠前鏡頭行車記錄器（原價12,600元），享優惠價 1,300元，消費者等同於只要約1折價格即可入手Volkswagen原廠車用配件，並且再享有指定車型第五年延長保固（市值20,500元）。欲得知更多相關細節，敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。