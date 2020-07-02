日勝生加賀屋「納涼祭」不用出國品味夏日涼意

暑氣不用怕，現在就到北投納涼、一秒到日本度假去！日勝生加賀屋致力推廣「納涼祭」，要讓日本人即使避暑也不忘創造品味涼意的輕鬆生活方式，讓更多人分享。7月起推出一系列納涼祭活動，館內各處都有用心佈置的拍照打卡點，充分感受日式建築的溫潤和諧；並推出期間限定「親子專案」，讓小朋友也可體驗當加賀屋小管家的樂趣，讓今年暑假更有回憶！

告別逼人暑氣、體驗五感沁涼，來參加日勝生加賀屋的夏日納涼祭吧！自7月1日起至9月30日可選擇「納涼祭雙人住房專案」，入住園景標準房8,999元起，可穿著花浴衣體驗經典祭典攤位遊戲，再到好吃又好玩的「納涼屋」品嘗香甜的宇治抹茶冰，感受專屬夏天的沁涼；大人小孩更可利用暑假參加「納涼祭寶貝住房專案」，入住期間還讓小寶貝參加「小小管家體驗營」，跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神。2大1小入住15,999元起＋10％（含早晚餐）。

日勝生加賀屋的納涼祭必嘗「納涼屋」現做的宇治抹茶冰。圖／業者提供

不用出國，搭捷運就可參加「加賀納涼祭」，馬上，讓您遠離城囂度假去。參加日勝生加賀屋「涼夏好湯小旅行」，無論是白磺泉或青磺泉大眾湯，泡個湯就能把體內的暑氣趕走；且只要用現金或信用卡支付全額，還可免費到「納涼屋」品嘗現做原價每客230元的宇治抹茶冰。飯店一樓還有很多好玩有趣的攤位，可嘗試過關拿獎品，如懷舊「彈珠趣」、「樂對碰」卡牌賓果、「水悠遊」釣水球、「戀夏飴」葡心黑珍珠等，讓人彷彿置身在日本夏天的祭典氛圍場景中，參加遊戲還有機會獲得住宿券等獎品。另還可自己DIY嘗試手作水信玄餅，感受純粹美好的日式風尚。今夏就與閨蜜、情侶或帶著小孩一起來日勝生加賀屋參加「加賀納涼祭」放電趣，讓暑假留下開心又難忘的美好回憶。詳情可洽日勝生加賀屋電話（02）2891-1238，或上官網http://www.kagaya.com.tw/。