牛津大學數位新聞報告名單出爐　Yahoo奇摩新聞奪台灣網路媒體冠軍

近年來數位化潮流席捲全球，媒體歷經轉變與轉型，以往興盛的紙媒等傳統媒體，紛紛朝向數位化的面向進行改變。英國牛津大學路透社新聞學研究所6月16日公布2020數位新聞報告（Reuters Institute Digital News Report 2020），關於台灣地區報告數據顯示，Yahoo奇摩新聞在網路媒體類再次奪冠，該調查報告自2017年納入台灣為研究標的後，Yahoo奇摩新聞蟬聯4年為網友最常使用的網路媒體冠軍。

報告中發現，今年新冠肺炎病毒疫情大爆發，導致民眾查詢新聞與疫情資訊的需求量急劇增加，願意付費訂閱相關網路媒體頻道民眾相較以前也大幅增加。但報告中顯示，閱聽眾認為帶有偏見的新聞也日趨增加，對新聞的信任度有下滑趨勢。

Yahoo奇摩表示，Yahoo奇摩新聞集結眾多媒體新聞內容，民眾可輕鬆便利獲取即時多元訊息，每周皆能突破千萬人次瀏覽。但在疫情期間，常有假消息混淆視聽，Yahoo奇摩新聞主動與國內主要查核媒體、事實查核中心共同合作，提供新聞訊息查證，至今已澄清超過180則網路謠言。

該份報告指出，由於Yahoo奇摩新聞內容來源多元且豐富，持續保持台灣最受歡迎的網路媒體地位，成為國人慣用的新聞獲取來源。

英國牛津大學路透社新聞學研究所數位新聞報告針對全球40個國家、8萬餘民眾在電視、廣播、報紙與網路等媒體，每周線上與線下使用率，以及媒體品牌信任度、新聞來源與使用裝置等4大部分進行調查分析所獲得的結果。