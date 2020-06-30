遊艇休憩服務產業第一品牌「亞果遊艇 」 股票登錄興櫃

文/葉圳轍

台灣遊艇休憩服務第一品牌-亞果遊艇(7566)，股票7月1日正式登錄興櫃，主辦推薦券商為統一證券。

亞果遊艇成立於2014年7月，主要營業項目是經營會員制遊艇俱樂部及提供遊艇休憩一條龍服務，包含會員俱樂部、碼頭開發、渡假中心、遊艇帆船租售、維修、泊位代管、海洋教育、娛樂…等海洋休閒服務，是台灣最大海洋休憩產業集團。

亞果遊艇登記資本額6億元，實收資本額4.878億元，董事長為侯佑霖； 2019年合併營收1億4,987萬元，較2018年6,925萬元成長116.4%，且轉虧為盈，每股盈餘0.05元。

眾所皆知，台灣有「遊艇王國」的美譽，遊艇製造居亞洲第一、世界第五；但台灣遊艇水上休憩活動，並未因為遊艇製造產業的發達而熱絡，歸究原因，乃在過去受限法令及海岸未開放而停滯不前，就連遊艇泊位也是一位難求。

因此，在台灣投資遊艇碼頭，進入門檻高，具稀有性；亞果遊艇的經營優勢，在於取得二座國家遊艇碼頭的開發案(澎湖漁港、台南安平)，並以創新的遊艇服務產業鏈，建構台灣唯一國際級遊艇會及台灣唯一遊艇城(台南安平)，提供船艇租售、代管、碼頭泊位、餐飲住宿、海洋娛樂、船艇證照訓練…等一條龍服務，帶領國內遊艇業由製造端轉型服務端，倍增台灣遊艇產業經濟效益。

亞果遊艇目前營業據點包括高雄亞灣會所(會所/餐廳)、澎湖遊艇碼頭(會所/餐廳/55席遊艇泊位)、安平遊艇城(規劃190席遊艇泊位/飯店/Villa /商辦/會員度假中心…等)，打造串連高雄、台南、澎湖遊艇渡假黃金三角；並已規劃合資開發高雄港、台中港、台北港等據點，朝全台連鎖型遊艇碼頭邁進。

值得一提的是，亞果安平遊艇城的開發，除了遊艇碼頭部分完工使用外，包含渡假村、飯店及主題商場等正逐步規劃中；其中，Villa及會員渡假中心，預計在2022年完工營運，屆時安平遊艇城可望打造成為亞洲版度假天堂邁阿密。

遊艇休憩產業發展與人均 GDP息息相關；根據ICOMIA(國際海洋工業協會理事會) 2018年統計資料顯示，以亞洲GDP較高的新加坡、日本、香港、韓國及台灣為例，每千人擁有的遊艇數分別為0.7、3、1.2、0.3及0.08，台灣是最低；若以每公里海岸擁有遊艇數計，則為19、8、7.2、6.3、1.3，台灣同樣殿後。隨著政府海洋法令政策鬆綁及遊艇規範的制定，我國遊艇休憩產業目前尚處於萌芽階段，發展潛力龐大，是台灣觀光休閒旅遊未來令人期待的一顆新星。

確實，遊艇海洋休閒的魅力不受新冠肺炎疫情影響，異軍突起，不僅是企業頂峰的交流平台，更成為高端消費群新寵；亞果公布今(2020)年前五月營收9,766萬元，較去年同期6,183萬元成長57.95%；法人預估，隨著會員數的成長、據點的擴增及能提供遊艇休憩一條龍服務，亞果未來營運可望水漲船高。