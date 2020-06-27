桃園振興三倍券商圈說明會 助攻業者搶商機!

桃園市經發局24日與經濟部中企處以及桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會於共同辦理振興三倍券商圈推廣說明會，於現場說明解答如何辨認消費券真偽、換現金等問題，現場參與踴躍，業者多表示對振興券開跑十分期待，搭配暑假檔期，業績應可成長不少，第二場說明會即將於7月6日(一)接力舉辦，想搶振興券龐大商機的業者宜把握機會以免向隅!

桃園市經發局郭裕信局長表示，全台邁入防疫新生活，為減輕疫情對商圈的實體店家的影響，桃園市府自3月起即超前部署，協助商圈申請市府及經濟部補助，於疫情趨緩後，推出一系列的振興經濟方案，包含「全城趣購物」滿額抽獎活動，除了桃園市民限定版「500元電子旅遊券」，並擴大振興券使用效益推出「桃園夜市券加倍送」等好康活動；中央推出的振興三倍券預定於7月15日開跑，全國各地業者無不引頸期盼所帶來的經濟效益，桃園市府搭配中央振興三倍券活動，由經濟發展局結合本市各商圈推出消費振興三重加倍送-催步Go(Triple GO)方案，一起將振興券通通催入桃園業者口袋中。

郭局長表示消費振興三重加倍送-催步Go(Triple GO)方案活動，自7月15日起凡民眾到本市各商圈及桃園好禮、好店等特約店家消費（店家名單請上網：2020桃園生活節/特約優惠店家/查詢https://tylifetime.com/stores.asp），即可參加市府的三重加倍送「催步Go(Triple GO)」活動，除第一重享特約店家各式優惠外，搭配振興券使用，即可參加第二重抽獎活動，獎項包括振興三倍券2萬元、Switch Lite、Beats藍芽耳機等，第三重登錄發票或收據，最大獎還可抽汽車喔!歡迎市民踴躍參與，支持桃園好店家、好運通通帶回家。

此次經濟部中企處在桃園共規劃2場說明會，第2場振興三倍券商圈推廣說明會將於7月6日下午2時於桃園區公所4樓大禮堂舉辦，經發局歡迎有興趣的業者報名參加(說明會報名網址：https://bit.ly/2NkvJLi)。