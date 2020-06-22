國內衛浴設備龍頭 進軍潛水市場

國內知名衛浴品牌HCG和成集團（1810）由衛浴設備起家，80多年兢兢業業穩健經營，不僅是衛浴設備產業龍頭，更跨足系統廚具、瓦斯爐、熱水器等住宅設備，近年於精密陶瓷及碳纖維複合材料應用領域更多所著墨，成為現今企業多角化經營典範。鑒於國內自由潛水蔚為風潮，長期投入複合材料研發生產，具有豐富材料應用知識及生產經驗的和成集團，於2020年推出全新自由潛水蛙板品牌LAZULI，進軍自由潛水用品產業。

HCG和成欣業總經理陳世傑博士表示，過去許多消費者在挑選蛙板時，多以國外產品為優先選項。然而在面臨品質及保固相關問題時，常不諳國際商務聯繫而認賠。現今為符合市場需求，推出LAZULI品牌蛙板，採用台塑公司生產的高品質碳纖維原料，邀請專業選手合作開發，透過電腦分析模擬開發出效能極佳的碳纖維自由潛水蛙板，全產品在台灣製造，除了對品質嚴格把關外，各項產品皆需通過百萬次來回彎折的耐久度測試及10分鐘300次的高強度連續彎折測試，打造出適合自由潛水愛好者的碳纖維蛙板產品。

總經理陳世傑博士指出，LAZULI品牌定位為專業碳纖維複合材料蛙板，第一階段設計三款剛性不同的產品來滿足中、高階自由潛水者需求，提供產品一年保固，讓消費者同時能享有優質產品的售後服務。同時也積極與自由潛水選手合作打造專屬蛙板，在第二階段推出競技款式，期望LAZULI能在台灣成為專業碳纖維蛙板品牌的領導者，第三階段計畫於三年內進軍海外市場，讓全世界看到台灣製造的碳纖維蛙板品牌，亦進一步推廣台灣海洋之美。

陳世傑博士說明，和成集團秉持「有能力的企業與個人，就應該多盡一點社會責任與義務」的理念，透過財團法人邱和成基金會參與個人及家庭急難救助超過2萬人次，補助清寒子女獎學金與營養午餐超過1萬人次。目的不僅是做善事，而是善盡一個具有參與意願，希望發揮拋磚引玉影響力的企業公民角色。此次LAZULI品牌上市，各項產品與海洋息息相關，海洋保育與永續經營更是LAZULI的重要議題。因此LAZULI將以部分產品銷售所得，攜手國立海洋科技博物館進行各項海洋保育計畫，從根本上落實海洋教育，以期邀請更多人一同加入守護海洋的行列。