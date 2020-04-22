新冠肺炎疫情導致「失志症候群」　自我評量表供檢視

新冠肺炎病毒肆虐全球，目前疫情持續擴散中，造成百業蕭條，失業潮及商店倒閉潮接踵而來，開業身心診所院長楊聰財醫師表示，許多人面臨人生及環境的重大轉變，承受龐大的身心壓力，若長期無法處理及調整心態，容易產生無力感、絕望感及孤立感，長期會容易合併失眠、恐慌、焦慮等身心症狀，嚴重者會對生活失去目標，失去人際社交動力，造成「失志症候群」。

今年48歲的阿龍（化名）是位資深國際導遊，去年買了人生中第一間房子，雖背負房貸，但因國際旅遊產業蓬勃，收入頗豐，生活美滿穩定。不料，今年年初突然爆發新冠肺炎病毒，各國陸續鎖國，國際旅遊受到重創，公司最終不堪負荷結束收場。重大的環境改變讓阿龍頓時失去經濟收入來源，只好轉行從事基層保全工作。

自從當保全後，阿龍時常情緒低落、想法負面，覺得人生沒有目標，每日輾轉難眠無法入睡，脾氣也變得不耐煩，甚至常為小事與太太發生激烈口角，家人驚覺不對勁，趕緊求助身心診所治療，經診斷發現罹患「失志症候群」，並積極接受治療中。

楊聰財醫師指出，近期像阿龍狀況的求診患者激增3成，經臨床問診後發現，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及人生目標，努力工作從中獲得成就感，而疫情發生後，頓時失去了工作、收入及生活目標，因此出現「失志症候群」症狀，提醒身邊的家人及朋友別輕忽。

合併藥物治療及紓壓技巧 幫助患者恢復生活功能

楊聰財醫師表示，針對「失志症侯群｣患者，會採用藥物與非藥物合併治療。以藥物改善患者憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者找回生活節奏，有體力維持社會功能，後續並配合心理會談一起治療，穩定患者情緒及建立正向的認知，並教導正確的紓壓技巧，讓患者恢復睡眠、營養及運動等「三好」功能。

楊聰財醫師提醒，目前嚴峻的疫情仍看不到終點，民眾除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心傷害。

他製作了個「失志症候群自我評量表」供民眾自我檢視：

(1)每天不容易入睡、失眠(2)我覺得既難過又悲慘(3)我對生活感到洩氣(4)我覺得焦慮煩躁(5)我覺得無望無助(6)我對很多事情感到生氣(7)我喪失生活中的角色跟目標。

若出現上述５項(或更多)狀況者，可能已有失志症候群症狀，應提高警覺，如有需要，應透過專業精神科醫師協助評估診斷及治療。