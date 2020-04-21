台灣皮膚科推薦護膚品牌 珂芮爾為世界地球日永續出力

從1970年的美國開始，到今日全球各地參與，「世界地球日」已經50週年了！

綠色意識已經獲得國際廣泛重視，就連台灣地球日（Earth Day Taiwan）也早早發起「百萬綠行動」，號召大家實踐生活中的各種綠習慣（Green Habits）。

在當今諸多環保議題中，影響全球氣候變遷的最大主因，莫過於溫室氣體過量排放。2019年，地球年均溫便創下歷史第三高，使得北極海夏季結冰面積，比1981年至2011年平均值縮減了5.3%，並且因溫室效應造成的豪雨、乾旱等氣候異象，都已越來越劇烈。

正當各界積極響應世界地球日，台灣品牌－CREEKHEAL珂芮爾專業醫學保養，堅信肌膚保養的同時也可以關懷地球，展現品牌名意涵「潺潺流動小溪，看見大地生命力」的實踐行動力，於2020年1月正式取得行政院環保署核發的「產品碳足跡標籤證書」，印證專業級護膚品也能兼顧環保節能的努力是正確的。

所謂的碳足跡標籤，是指產品生命周期中，直接與間接產生的溫室氣體排放量，也就是一路從原物料、製造、運輸，到消費者使用以及廢棄處理時，所產生的溫室氣體排放量，只要能夠有效控管並遞減碳排放強度，地球就有機會如同從根源做好保養之道的肌膚，找回健康的循環平衡。

根據行政院環保署截至目前所核發的碳標籤認證，台灣化粧保養品產業的申請普及率有待提高，因為「液劑化粧品及肌膚毛髮洗潔產品」類別，僅有5間公司申請，總共為17項產品。

CREEKHEAL珂芮爾專業醫學保養自主申請碳足跡標籤認證「GSH多酚魚子精華霜」的碳足跡檢驗結果僅有550g，在同業之中名列前茅，這歸功於品牌一向主張善待肌膚，保養是一趟由內而外的療癒旅程，因此除了嚴格挑選原料、與國際認證廠合作，瓶器選用可回收材質、外置彈簧壓頭以及不使用電鍍包裝，希望展現高規格標準，啟動回歸本源、喚醒感恩的正向循環。

環保成效是一點一滴積累起來的，循序漸進終能達成目標，所以緩慢而深刻的「慢，即是快」哲學信念，不僅適用在肌膚保養，實踐環保的路上亦是關鍵指引。對CREEKHEAL珂芮爾專業醫學保養來說，提供安全、有效、穩定的產品給消費者是基本功，兼顧環境保護的社會責任，更是品牌永續努力的信念，特別是面對環境保育意識提升，申請碳標籤、揭露碳排放量只是開端，更重要的是自我要求並堅持落實。

因此除了產品聚焦亞洲膚質的訴求、品牌所傳達的保養哲學「由內而外、慢即是快」，CREEKHEAL珂芮爾專業醫學保養將持續檢視每項產品，降低任何隱性或顯性的環境成本。畢竟綠色經濟已成世界趨勢，期許日後在台灣，有更多的化粧保養品、食品與各類民生用品，在送達消費者手中時，都能有碳足跡標籤揭露碳排放量資訊，讓綠色消費成為潛移默化的愛地球生活日常。

CREEKHEAL珂芮爾專業醫學保養官網: https://www.creekheal.com/

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