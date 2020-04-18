台灣加油 CARREFOUR CAN HELP:家樂福搶先祭出八億振興劵

讓辛苦的媽媽和勞工五月好過節，4/19-20 活動限時二天要拿要快

武漢肺炎期間許多產業都面臨減薪或無薪假等困境，加上面臨緊接而來的五月報稅季節，讓不少民眾要勒緊褲帶過生活，因應即將到來的五一勞動節、母親節等重要節日，家樂福決定響應政府紓困方案，自本週日起連續二天搶先在全台賣場也推出「台灣加油 WE CAN HELP」的購物優惠方案，凡是4/19-20這二天家樂福卡友只要到家樂福賣場消費，消費時不限金額就送1,600元滿額振興券，其中1500元可以在家樂福店內使用，100元則可以折抵美食/商店街消費。4月22日起顧客在店內每消費1,000元，就可以憑券折抵100元，消費1萬元，就可以憑券折抵1,000元，好康回饋，讓消費者無論要購買民生必需品或準備母親節禮物都可以輕鬆享受9折起優惠。

首次加入美食商店街無門檻買就送、卡友消費$1以上就送1,600元滿額折價券

家樂福公關經理林夢紹表示，本次振興券店內不限金額消費贈送，首次加入家樂福店內美食/商店街可消費滿額折抵使用，二天預估送出超過50萬份折價券給顧客，總金額超過8億。另外，疫情期間由於民眾預算緊縮，為了讓每一個消費者都可以輕鬆拿到這一次的振興經濟消費券並使用，家樂福本次振興券發送無消費門檻，民眾只要憑會員卡消費任何金額，單筆消費一元以上就能拿到1,600元滿額消費券。另外，考量部分顧客折抵方便，折價券面額也降低，美食/商店街是$50折價券二張，家樂福店內使用的1,500振興滿額券面額則是$100、$200、$300、$400、$500各一張，可以說是有史以來最好用的折價券。為因應這波預期的消費人潮，防疫期間家樂福更會加強防疫措施，包含賣場入口處量測額溫、提供酒精使用，場內增加消毒清潔，結帳區派員管理1.5公尺社交距離，落實防疫高標準!

家樂福振興滿額券贈送期間自4月19日開始，為期2天，家樂福會員只要憑家樂福好康卡或信用卡在家樂福單筆消費1元以上，家樂福就大方送出1,600千元滿額折價券，其中$100、$200、$300、$400、$500滿額折價券等五張共1,500元折價券可於4月21日起至5月5日期間使用；另外2張$50元振興券則可於4月21日至5月10日期間於家樂福直營美食/商店街使用。未來消費者消費滿1千元，可以使用1百元滿額折價券一張、2千元即可使用一張2百元折價券，消費3千元即可使用300元折價券，消費者等於再享9折起優惠，使用商品及數量無上限。

家樂福表示目前店正進行各種民生物品促銷，即日起至5/5會員專屬單筆購買指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元送50元現金折價劵(單筆最高2,500元)，還有單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠!下週起更有母親節即夏日商品促銷開跑，無論是想要購買日本人氣時尚餐廚家居品牌或是各種雞精禮盒，都可以使用滿額折價券。

(家樂福振興滿額折價券不適用於購買:會員換購及加價購活動商品、菸類、酒類商品(葡萄酒除外)、一歲以下嬰兒奶粉與配方食品、藥局藥品、家樂福量販商品提貨券、儲值禮物卡、儲值家樂福錢包、享樂券、 YAMAHA機車.光陽機車.GOGORO機車.emoving機車、台純KOC電動自行車、錡明電動自行車、輝葉系列商品、台北市/新北市之專用垃圾袋/兩用袋、捷安特腳踏車及配件商品、運送安裝、家樂福電信、虛擬加值(如電話預付卡、線上遊戲點數卡、KKBOX等)、大宗採購、美食街、商店街之消費金額。單筆消費家樂福振興劵不可與其他現金折價劵併用!

購物中心滿額折價券不得存入具有儲值功能之會員卡/家樂福禮物卡/家樂福APP電子錢包，且不適用於大直、北投、新莊中平、汐止遠雄廣場、宜蘭新月廣場(僅B2可使用)、中和威力廣場、土城迪斯尼廣場、土城日月光、板橋/北大/林口/八德廣豐/台南中華(僅B1可使用)、竹北店、台中大魯閣新時代、沙鹿店、大墩店、金門店及超市店購物中心。)

家樂福振興劵在購物中心使用密技大公開!5/5前持玉山家樂福聯名卡在家樂福購物中心消費，每週五消費滿500元回饋50元，5/2(六)5/3(日)5/9(六)5/10(日)消費滿500元回饋100元，再搭配家樂福振興劵單筆消費滿500元可使用50元越買越划算。

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