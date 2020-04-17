北市旅館公會推動旅館產業375減租及房地稅555方案

新冠肺炎疫情衝擊國內觀光產業，交通部觀光局提出觀光產業復甦及振興2.0；為台北市旅館業者找尋生機，台北市旅館公會17日舉行租稅減免紓困旅館記者會，呼籲由政府、房東、旅館業者共推375減租和房地稅555方案，三方聯手共同振興觀光產業。

台北市旅館公會理事長韋建華指出，民國40年5月25日，中華民國立法院通過375減租，協助佃農；事隔69年後，新型冠狀病毒突顯出原來觀光產業中依然存在的一群「觀光佃農」，每個月必須繳交高額的租金，反觀政府對這些「佃農」的紓困，視而不見。為避免旅館業者「走上街頭」，政府要正視問題的嚴重性。

韋建華強調，全國旅館產業受到新冠肺炎影響，疫情重創國內觀光產業，由於政府對於旅館業租金的補貼，目前沒有任何方案，大多數旅館業者是新時代的「觀光佃農」，本身要繳交大量的租金給房東，經營舉步維艱，政府必須快速面對，不能璧上觀，必須以公權力介入，修正紓困振興辦法，協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之觀光旅館業及旅館業，度過難關。

韋建華希望政府依據地方法院公證之租約金額補助37.5％，房東也能減租25％，由於房東也要繳房貸，降租25％是可以被接受的方案。

韋建華解釋指出，如果政府對於依法至地方法院公證合約，繳交契稅、公證費、租賃稅、商用房屋稅、商用地價稅、租賃所得稅、營業稅的旅館房東及旅館業者，以「私人合約不便介入」，若是依此說法，「依據合約繳交的這麼多稅費，豈不是白白繳納。」韋建華強調，如果政府再不介入協助房東及房客37.5％的租金，或提出任何「觀光佃農」之紓困方案，公會將委由法律專家學者在7月1日展開自救的抗議活動。

韋建華建議，375減租適用對象需從108年12月31日前在中華民國管轄範圍內依法繳納租賃稅的旅館業者，因政府行政機關命令而導致旅館營運困境，依據法院公證租約金額，由政府責任補助租金37.5％，並同時協調房東或強制房租調降25％，期限至政府解除管制命令後6個月為止。

自救才能他救！韋建華也向同業喊話旅館業者也要自籌經費，繳付37.5％租金給房東。出席記者會的一銀副總洪麗卿也向同業喊話，公股銀行應該努力，協助政府度過難關。

紓困要全面到位，公會也提出房地稅555方案，房屋稅與地價稅由中央補助5成，地方政府補助5成，旅館業全免5年．大家共體時艱，待疫情過後再重新出發。