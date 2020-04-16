花季感恩月 優惠一整月 母親節媽咪同行免費泡裸湯

母親節陪媽咪到花季度假飯店當貴婦；擁有頂級泡湯設施的花季度假飯店，於母親節5月份祭出優惠大折扣，凡陪伴媽咪來消費，有機會抽一泊二食住宿券及湯屋券。

花季度假飯店表示，母親節最好的禮物是陪伴，整個5月都是感恩月，不妨安排個小旅行，在花語繚繞下沉浸在百年的幸福湯泉中，聽媽媽聊聊年輕時的風花雪月，感受頂級精緻服務。

花季度假飯店指出，5月期間凡帶母親一同泡湯屋或至覓堂用餐，均可享85折優惠，住宿可享房型免費升等，若至食堂享用宴席桌菜，不僅免收服務費，還招待特調果汁無限暢飲。

此外，5/1-8期間於花季臉書粉絲團留言按讚分享與母親的合照者，還有機會抽一泊二食住宿券及湯屋券。母親節假期(5/9-10日)與媽咪同行一起泡出雲風呂大眾裸湯，更享有買一送一的優惠喔。

花季擁有源自日治時代即被開發的百年優質湯泉，自然湧出的碳酸氫鈉冷泉又有美人湯之稱，春夏之際浸泡冷泉對消除體內燥氣及促進健康與養生都有很大的幫助，怕冷的朋友也不用擔心，平時也會以蒸氣加熱湯泉；因此在花季不管是冷泉或熱泉，都是100%的原湯。

圖為花季度假飯店出雲風呂裸湯池實景。圖/花季度假飯店提供

花季飯店位於國道3號田寮交流道下3分鐘，交通便捷，鄰近有月世界、崗山之眼、旗山、美濃、義大世界、佛陀紀念館等景點，非常適合全家出遊。