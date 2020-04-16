IKEA使用者好評推薦Top10大公開

一般民眾走進IKEA面對琳瑯滿目的產品，到底該怎麼挑選？IKEA推出「使用者好評推薦」評價機制，首度公開消費者心目中五星好評商品TOP10！第一名是已經成為網紅的BLÅHAJ鯊魚，第二名是幾乎人人都有一把的BÄSTIS毛絮黏把，熱門排行榜上還有意想不到的床上追劇小物以及幾乎台灣每個兒童成長過程都會用到的FORSIKTIG兒童安全腳凳，另外，同場加映IKEA員工私心推薦的必敗好物，從此不再錯過IKEA高CP值熱門商品。

消費者最愛高CP值商品 五星好評TOP10

IKEA表示，該公司致力於提供好品質的產品，讓大多數人享有更美好的生活，根據使用者好評推薦調查，整理出評價最高的TOP10熱門商品，一起來看看大家心中IKEA五星商品是第幾名呢?(1)榮登第一名IKEA爆紅當家網紅BLÅHAJ鯊魚，網友認為他呆萌的外表加上柔軟又舒適的觸感讓人直呼超好抱，擺放在居家空間也能達到十足的療癒效果，大人小孩都愛不釋手。(2)第二名由長居IKEA熱銷排行前三名的BÄSTIS毛絮黏把奪下，超親民的價格加上實用性十足的功能，讓不少消費者表示：「每個房間都放隨手黏也不心疼！」是家家戶戶必備的高CP值小物，網友評價:「便宜耐用，黏性佳、好黏不卡，貓奴必備！」(3)第三名KLIPSK床上托盤是消費者心中追劇必備好物，網友評價都說:「輕巧、可折疊收納、價格平易近人」，網羅三大必敗優點，榮登熱門排行榜前三名！尤其現在許多人宅在家，更成為床上打電腦的必備好物。(4)第四名RASKOG推車，高質感簡約外型廣受小資族喜愛，消費者五星評價：「容易組裝再加上實用的分層收納讓所有物品一目瞭然，絕對是生活加分必備品。」、「無論是浴室、廚房或梳妝空間都好用。」(5)第五名為台灣平均每10戶就有一戶擁有的FORSIKTIG兒童安全腳凳，是許多家長的心頭好，底部具有安全防滑設計能減少滑倒的機會，消費者紛紛評價：「超級穩！對小朋友好用」、「當浴廁墊腳椅老少咸宜」。



IKEA說明評鑑的宗旨是為大多數人創造更美好的生活，對於消費者寶貴意見相當重視，凡 IKEA宜家卡卡友於IKEA實體分店或線上購物，購買產品後7天(線上購物後14天)系統將會寄出「IKEA購物商品滿意度調查」至電子信箱，就能針對每項購買產品各別評分及評價，評價送出後會由專人確認是否有需要協助的地方。7個工作天後就能在IKEA官網看見你所提供的回饋；所有珍貴的回饋都將成為IKEA進步的動力，也能提供給其他消費者挑選或購買產品的依據。

許多人都很好奇IKEA員工心目中值得買的高CP值好物是什麼? 其中首推IKEA經典的POÄNG系列扶手椅，由日本設計師中村登設計，其樺木椅框是根據人體流線身形做設計，能減少對背部和頸部的傷害，產品舒適耐用還有10年品質保證，價格也相當實惠；再來是擁有25年品質保證的HOVAG彈簧床墊，內含獨立筒彈簧構造及特厚填充物，能讓床墊更貼合身體曲線並提供舒適的支撐度; IKEA經典的NORDEN摺疊桌也是許多人的心頭好，實木材質耐用堅固，活動式桌板設計可依照需求調整桌面大小，雙邊的抽屜收納量很足，解決現代普遍的小空間煩惱。

除此 IKEA當家網紅BLÅHAJ鯊魚也是員工推薦的好物之一，除了呆萌的外表、柔軟又舒適的觸感受人喜愛之外，IKEA的填充玩具都經過嚴格的安全檢測，例如:金屬探測預防有製做過程的針頭誤留在填充物當中；拉扯測試；化學物質測試等多項把關，且所有填充玩具都沒有鈕釦等飾品，避免幼兒啃咬誤食，另外，木頭製的LILLABO 系列基本型玩具火車也是員工真心推薦的高CP值玩具，只要$399就有軌道、火車，還可以另外再加購交通號誌、電動火車頭等配件，耐用且安全，讓小孩在玩樂時同時發揮創造力。MALA系列彩色筆也是心頭好，色彩鮮艷、好握又好寫，安全無毒即使誤食到墨水也不需擔心，筆蓋有特殊的孔洞設計，也預防孩子不小心誤食造成窒息，家長能放心的讓孩子盡情揮灑。另外還有專為兒童量身打造的TROFAST兒童系統儲物系列，實木材質、安全圓角設計，加上輕量又繽紛的收納盒，讓孩子可以輕鬆的拿取玩具，自己動手分類歸納物品，是很多家長首選的兒童收納櫃！

IKEA期許提供消費者及員工推薦熱門商品，多樣高CP值家具及小物一次全部推薦給你，至IKEA官方網站(www.IKEA.com.tw)即可查看各項產品評價，不妨趁著宅在家上網逛逛吧！