因應疫情多管齊下　天成飯店銅板美食也能立大功

天成飯店集團是第一時間就想到推出外送丶外帶餐飲服務以因應疫情衝擊的飯店業者，為爭取餐飲商機，甚至連一日三餐早、中、晚都設想到。推出果醬與吐司組合，多達12款無添加純天然手工果醬、抹醬，售價120元及160元，搭配冠軍鮮奶厚吐司每份88元，場反應極佳。

另外針對中餐也推出「銅板點心任你選」，多款粵式點心外帶限時優惠價每份50元，原價超過百元，現在只要銅板價就可品嘗得到，每天旗下各館銷量可達5萬元以上營業額。很獲周邊上班族喜歡，還有一款：「主廚經典錦便當」也是公司行號外帶熱門訂購款，限時優惠每個150元起，包含經典湘菜左宗棠雞、廣式肝臘腸、廣式三寶飯及色彩繽紛的九宮格便當，享受星級料理不用花錢多。

晚餐可選擇「寶比炸雞外帶分享餐」，6塊炸雞搭配瓶裝飲品1瓶每桶只要359元，獨特的醃料，口感頗獲好評，建議要提前訂。外送服務則有外送饗宴-4人合菜，每套2,999元，8人合菜每套3,999元，點外送饗宴如加價1,380元可享明爐烤鴨二吃，相當划算。另外，適逢今年閏四月，傳統民俗嫁出去的女兒會準備豬腳麵線回娘家為父母添福添壽，天成推出的「孝親添壽豬腳麵線禮盒」（外帶每盒888元），以冷凍熟食真空包呈現，回家簡單加熱即可輕鬆上桌，目前持續熱賣中，建議可與母親節合菜一起外帶。