香格里拉台北遠東飯店　隨饗隨食 美食一指輕鬆點

即使宅在家，品嘗外帶美食也要食尚有品味！香格里拉台北遠東國際大飯店與您「宅」一起、推出「外帶新食代‧天天五星級」美食外帶服務，主打香宮粵菜、上海醉月樓及遠東Café等多樣化主廚推薦料理且現點現做，如：香宮的掛爐烤鴨、香滷五香牛腱、X.O醬雙色蘆筍炒美國牛柳粒，上海醉月樓的砂鍋獅子頭、無錫排骨，以及遠東Café的費城起司牛排三明治等中西美饌，每道菜180至1,388元不等。外帶餐點消費達3,000元可享9折優惠。此外，週一至週五午餐時段還推出「隨饗隨食．主廚精選餐盒」，中西日式多樣風味每份180元。即使在家或辦公室也要享受五星飯店大廚的精緻佳餚，需2天前預訂且滿3盒以上可享85折優惠。

考量到適合外帶食材及菜餚復熱後仍可延續美味，台北遠東推出「外帶新食代‧天天五星級」美食外帶服務，主打飯店招牌的香宮、醉月樓及遠東Café等受歡迎的美饌。如老饕到香宮必吃的「掛爐烤鴨」，選用宜蘭知名的「豪野櫻桃鴨」，採正宗北京掛爐烤鴨技法、以特製果木烤鴨爐燒製，烤出來的鴨肉的純香肉滑、油脂分佈均勻且肉質鮮甜。到上海醉月樓必嘗主廚賴忠舜大推的「砂鍋獅子頭」及「無錫排骨」等菜色，其中獅子頭以選用肥、瘦肉完美比例的豬肉，手工來回拍打確保肉與油脂充分結合，口感綿密不可不嘗。宅經濟當道，三餐總是在外的外食族與忙碌職場的太太與媽咪，一通電話就可搞定桌上美味。上述外帶消費滿3,000元就有9折優待。

另外，台北遠東也於週間平日推出精選餐盒，讓上班族在忙碌工作之餘，也能輕鬆享有五星級健康餐食，在午休時間好好補元氣。主廚週週變換菜色，並推薦日式風味的豬肉壽喜燒佐芝麻白飯、精選台味的台灣迷你杏鮑菇刈包、特色亞洲風情的巧克力蘋果咖哩雞肉佐香米飯和適合素食主義的青醬義大利管麵等4種風味，每份180元。

餐盒點餐洽一樓The Cake Room（02）7700-3155；外帶點餐洽香宮粵式餐廳、西式餐點 （02）7700-3143、上海醉月樓（02）7700-3120。