港式XO醬&招牌蜂巢糕　理想大地幫你宅配送

宅經濟當道，很多飯店都會針對消費者因擔心疫情宅在家的時間變多，增加外送商品幫民眾解決三餐，理想大地渡假飯店也準備好了！推出配飯配菜都很對味的「正宗港式XO醬」，以及獲獎肯定的「理想蜂巢糕」，搭佐茗茶或咖啡都很適合。

由花蓮理想大地主廚團隊嚴選上等干貝、蝦米、金華火腿等高檔食材特製秘方製作的「正宗港式XO醬」，推出雙拼禮盒1,560元，現購買可享9折優惠及買5送1、買10送3的超值優惠；另外，理想點心房手工製作的招牌「理想蜂巢糕」，精選純正百花蜂蜜，以西班牙蒸烤方式烘培，獨特色澤及口感讓人百吃不腻，而且，理想蜂巢糕還獲得世界食品品質評鑑大會Monde Selection比利時食品展「銀牌獎」，現推出優惠期間買3送1。消費者只需填妥訂購，理想大地負責宅配到府，很適合分送給親朋好友，或自己品嘗。

同時，理想大地也感謝天下母親的辛勞，5月9、10日期間，該飯店里拉餐廳自助餐推出兩人成行第2人半價優惠；且只要在4月30日前訂位，還加碼送精緻4吋蛋糕一個，母親節一定要讓媽媽吃得安心又養生。更多資訊可洽理想大地官網：www.plcresort.com.tw，電話（02）2658-8181、（03）865-6789。