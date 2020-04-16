疫情之下 宅當道　飯店餐飲外帶外送搏商機　

「客人不來，飯店幫你送！」受新冠肺炎疫情影響，全台觀光飯店、尤其以餐飲為主要業績來源的都會飯店，更是首當其衝，只要是每日更新的確診數字往上Up，業者的心就向下Down，原因無他：客人上門意願大減！

生命總會找到出口！包括天成、華國飯店，早早在過年後就啟動因應機制，祭出客房改包廂、推外送、外帶，以及在飯店一樓發起熱門港點及便當等商品販售服務，之後包括台北福華也推出招牌港點外賣、圓山飯店也打出美食速速GO，以及寒舍艾美、台北喜來登、台北凱達等都推出外送套餐，如果再加上旅遊平台KLOOK也插一腳，結合多家飯店、餐廳推餐點外帶服務，可以說，衝 “宅經濟”已成了近來飯店餐飲業的日常！

台北華國飯店的廚師很忙！為了服務週邊上班族，旗下帝國會館中餐廳每日推出不同口味與配菜的「小資餐盒」，並搭配出：滑雞臘味飯、魚香茄子飯、鹹魚雞粒豆腐飯等各式特製餐盒，配上3種配菜，將餐廳的經典美味打包，每個只要99元的激勵價。另外，針對不便外出用餐的顧客也設計3款便當，包括帝國會館的「港點便當」＋港式煲湯；華國但馬屋涮涮鍋店內最受歡迎的「頂級A5和牛丼飯」外帶，及華國牛排館主廚研發、僅供外帶的健康取向的「低GI便當」，每款價格都在150至180元。帝國會館並推出外帶宴客桌菜「美味斑上桌」，一套6人份只要3,333元。

客人不方便來飯店，飯店自己上門服務。提供客製化到府外燴服務，並可依預算不同及客人餐飲習慣提供服務，打造健康歡愉的餐宴時光。圖／華國提供

為滿足有宴客需求、又擔心用餐環境與安全顧慮的顧客，華國也提供客製化到府外燴服務，可依預算不同及餐飲習慣提供潮廣桌席、牛排饗宴、西式自助餐等餐飲服務，由專業餐廚打造健康安全的宴飲時光。

凱撒飯店旗下的凱達飯店推出家宴中餐廳合菜、磅蛋糕等伴手禮盒，家宴中餐廳並推出外送套餐（A、B組），套餐以供應3至6人為主，但主廚戴于益強調，份量方面絕對不會少，至少可增加1至2人一同享用。外送美饌讓家庭主婦減去繁雜的備菜過程，一通電話就送到府，菜色也會不斷推陳出新；也有大宗便當預購服務，至少十個以上，可於2日前洽訂。同時，凱達的百宴自助餐廳也推出3款磅蛋糕伴手禮，包含檸檬、鳳梨及香蕉核桃等三款口味。現加碼推出訂外送套餐加購磅蛋糕的套裝優惠，可現省1,000元以上。

以「老饕不出門、能食圓山味」為訴求的圓山飯店，推出取餐免下車的「圓山美食速速GO!」2.0服務，將金龍廳的迎賓車道擴展為取餐車道，顧客只要於約定時間抵達飯店金龍廳入口車道，就有專人將美食送達車前，專案推出後吸引許多飯店常客及會員更廣邀親友一起搶訂，讓賓客不用再為今晚如何打牙祭傷腦筋。外帶料理99元起、指定伴手禮享第二件5折。據了解，這次圓山美食速速GO的2.0把餐廳場地、服務人力等費用，轉換為外帶優惠直接回饋顧客，也因宅經濟的外帶商機，餐飲收入每日提升約10至15％，成為圓山近來最熱銷的服務。

台北福華推出「點餐外帶外送免下車」服務，匯集館內中餐廳經典熱門菜色，每道料理180元起，因應多樣化餐點選擇及1,000元兩人合菜、2,200元四人合菜，來電訂餐20分鐘即可取餐，頗受好評。福華私房餐盒也深受商圈上班族及小家庭客群支持，也提供客製化餐盒；此外，台北福華也與Lalamove快送平台合作做外送，客人在家就能享用五星級佳餚。業者表示，宅商機延燒，外帶與網路點餐量增加，為了提升營收，推出外帶、外送、私房餐盒或與電商平台合作，也許賺得不多，但福華用心服務不會少，防疫期間更回饋大安區里民，消費滿1,000元就免費外送到府，預計能提升1至2成營收。

台北君悅酒店推出「君悅美饌家宴」外帶4人套餐搶攻宅經濟，平均每餐期銷售近120套，反應熱烈。中式、粵味、蔬食及印度等風味菜單，精選菜色多樣化，為中午及晚上提供更多選擇。每套1,500元，內含5道佳餚適合一家四口享用；台北君悅也推出適合單人的獨享餐，升級為單人用餐勝利組，想要大啖鹹蛋蒸肉餅配白米飯、異國風情的番茄奶油雞肉咖哩配印度蔬菜飯，或想要走多肉吃飽飽路線的叉燒加豉椒牛肉與彩椒醋溜鮮魚，或全素的腐竹拌杏菇加素麻婆豆腐都可以，單人獨享餐每份250元。4月30日前線上訂有8折優惠。

台北美福館內4間餐廳，不論是潮粵坊、米香台菜、晴山日料或GMT義大利餐廳，都精選20多款主廚推薦佳餚提供外帶服務，而且都考量消費者外帶打包及再加熱等過程，讓顧客即使外帶回家品嘗仍可保有最佳美味。如推出廣式、台式便當，晴山日本料理還有鰻魚丼、鐵板無骨牛小排丼等兩款以別致竹葉便當盒盛裝；GMT義大利餐廳的主廚Massimo Picci則是推出消費者喜愛的千層麵及比薩料理，讓顧客把主廚好手藝帶回家慢慢享用。每款400元起，滿5,000元可免費宅配。