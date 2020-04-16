宅辦公超前部署　Canon助遠距工作

面對新冠病毒疫情，許多公司採彈性工作、在家工作模式，人性化制度有助於降低傳染風險，卻也可能損失辦公效率。如何為居家辦公超前部署，提升遠距工作效率，全球光學影像領導品牌Canon推出系列印表機6月30日前限時優惠，推薦結合無線列印、影印、掃描、傳真多合一功能機種PIXMA TR4750及快速黑白雷射多功能機種imageCLASS MF113w，輕鬆建置居家辦公設備，協助在家辦公的員工維持高效能。

公司計畫遠距辦公、移地辦公、居家工作，什麼設備可以協助團隊遠端工作順暢高效率是關鍵考量點。集結行動智慧科技及多功能彩色列印的列印神器，Canon PIXMA TR4570傳真多功能相片複合機，採四合一功能設計，集彩色列印、彩色掃描、彩色傳真和彩色影印於一身，並支援自動送稿及自動雙面列印，內建Wi-Fi提供在家辦公族群更省時便利的操作選擇。使用者可透過Canon PRINT Inkjet/SELPHY智慧手機應用程式直接進行列印、掃描及雲端列印，遠端列印一鍵搞定，隨時掌握工作進度，用最新的技術簡化工作流程，提升辦公效率。

黑白文件大量列印一機高速完成，Canon imageCLASS MF113w黑白雷射多功能事務機體積小巧，集結影印、列印、掃描三合一功能，並採用Canon特別研發的「按需定影技術」(On-Demand Fixing)，節省等待啟動的時間及減少能源消耗，首頁列印時間僅需6.5秒且列印及影印速度每分鐘達22張，縮短大量文件列印的等待時間，協助使用者簡化整體工作流暢度。搭載5行黑白LCD螢幕，圖像動畫式說明，輕鬆上手操作，提供自定義功能選項，讓使用上更加人性。