聲控不動手　防疫智慧宅人氣增

疫情發燒，宅娛樂、宅上網、宅辦公等需求升溫，也推動智慧宅的詢問度增加。有智慧家庭業者FLH費米就以聲控系統為發想，在四月初以「Google跟Siri結婚」的噱頭，在台北市民生東路舉辦了「跨系統聲控家庭」的展示說明會，不過很湊巧地是，隔週即傳出新冠疫情促成蘋果、谷歌兩大科技牽手開發可追蹤確診者的軟體，讓業者的「Google跟Siri結婚」的發想果真引起話題。

全球智慧裝置已逾億台，聲控趨勢銳不可擋，防疫智慧宅近期更成為話題。就有不少消費者衝著「防疫不動手」的訴求，希望能在家中安裝全屋聲控系統。

受到疫情影響，民眾無法出門看電影，乾脆在家裡建造家庭劇院。而在全屋智慧家庭要實現電影場景並不難。民眾在家中客廳，只要說聲Hey Siri，啟動劇院模式，瞬間就設定好電視、投影機、投影布幕、電動窗簾，還能轉到指定頻道，不必手動碰觸各種影音設備開關，立即享受劇院級的電影情境享受。

除了在家用聲控啟動劇院模式外，也可以透過揮揮手的感應器，就能開關燈，不怕觸電又能降低接觸感染機會。同時，也可以透過手機或平板APP，啟動家中各種空間的情境模式，讓宅生活更有樂趣。

然而智慧家庭百百種，要如何選擇適合自己的智慧家庭系統呢？FLH費米創辦人李厚諄提供幾個評估要點供消費者選評參考，並指出「客製化」，智慧家庭才有可能達到電影裡的效果。如同室內設計師會依據居住成員的需求做裝潢規畫一樣，系統也必須要依照成員習慣客製，才能達到最好的體驗。

他指出，智慧家庭首選成功案例多、高整合、信譽良好的廠商。如果系統整合商的經驗不足，沒有做好事前評估，或蓄意隱瞞消費者，消費者很容易被誤導，僅用短期的價格評估，而忽視長期服務的價值，導致買到不實用的產品，或是用幾次就壞掉，反而得不償失。