華碩遠距會議套組 抗疫好幫手

為防新冠肺炎疫情影響營運，許多企業為降低群聚感染風險，紛紛規劃異地辦公方案。為幫助遠距溝通佈署，華碩與Google攜手，在台推出智慧型遠距視訊會議解決方案—ASUS Hangouts Meet hardware kit套組，由於安裝與操作簡單，成為在家辦公視訊會議及校園防疫遠距教學的好幫手。

華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，ASUS智慧型遠距視訊會議套組於歐美地區已銷售多年，品質及效能深獲各界客戶肯定，相信在台上市之後，將是政府、企業、校園甚至是醫療院所，應用於遠距記者會、遠距會議、遠距教學或遠距診療的最佳科技防疫夥伴。

ASUS Hangouts Meet hardware kit智慧型遠距視訊會議套組內容包含：ASUS Chromebox 3迷你電腦、觸控螢幕、4K UHD網路攝影機及高品質揚聲器麥克風，

，搭配Google Hangouts Meet軟體即可多人同時異地使用，無論是Android、iOS平台的行動通訊或Windows、macOS個人電腦設備，只要搭配Google Cloud雲端服務，就能立即跨越時空與平台限制，即時進行遠距線上會議。有別於其他遠距會議軟體執行表現受限於用戶終端設備規格，ASUS Hangouts Meet hardware kit可完美整合軟硬體，無論與會成員身在何處，只要藉由電腦、手機或會議室參與會議，皆能盡享優質的遠距視訊會議品質。

ASUS Hangouts Meet hardware kit操作簡便，會議召集人透過智慧型管理介面功能，即可建立並發送專屬雲端會議室的網址，與會者無需開通專用帳戶或使用外掛程式，僅需將會議加入Google行事曆，就可以輕鬆與世界各地的團隊成員及客戶輕鬆進行即時協同合作或多人視訊通話。其中，使用G Suite Enterprise帳號者，會議最多可支援250名與會者參與，在公司網域中更可將ASUS Hangouts Meet會議串流影像分享給最多100,000名使用者觀看，非常適合參與者眾多的會議或訓練課程。