防疫宅辦公　Epson推防疫總動員優惠

防疫抗戰當前，如何在家仍能正常辦公、學習、娛樂已成為當前的重要課題。全球科技領導品牌Epson為顧及防疫時期民眾日漸增加的需求與企業效能，推出印表機、標籤機及大尺寸繪圖機等全線列印產品的「防疫總動員」優惠方案，幫助在家工作的上班族或啟動異地工作的企業，擁有健康、高效的行動辦公環境；同時，也讓學子輕鬆無顧慮地在家學習，讓面對來勢洶洶的疫情，可以更加處變不驚！

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉指出，隨著疫情影響逐日擴增，在不出門的情況下，生活中的各種面向也須兼具，不管是辦公、學習，或是生活娛樂，都不應被侷限，讓生活品質因而受到影響。Epson觀察到民眾在家辦公或學習時，長時間盯著電腦小螢幕遠距開會或上課，對眼睛造成嚴重不適，建議採購連續供墨印表機，以列印紙本的方式閱讀，才能有效護眼。另外，為因應抗疫期間各行各業紛紛啟動異地備援辦公計畫，Epson也推出微噴影印機三個月的短期租賃方案，幫助各大企業營運不中斷。

為避免群聚感染，不少企業啟動居家辦公機制，許多學校也而此延後開學或啟動遠距教學。因此，維持在家的辦公效率並兼顧學童的學習品質，已成為民眾生活中亟需解決的問題。針對商務及學業列印需求，可選購Epson L3150連續供墨印表機，一瓶墨水298元，印量高達4500張，不用出門就可印出辦公文件、學生作業、考卷，提供最舒適的閱讀及筆記體驗，更不需擔心經常更換耗材的問題。

同時只要加入「Epson Printer」LINE官方帳號，一鍵轉發即可突破空間及網域的限制，完成智慧列印的高效便利應用！凡於4／10至4／20期間，至指定電商通路購買Epson L3150連續供墨印表機，即贈送1500張A4影印紙或讀卡機；主機加購一組墨水（市價1,192元），上網登錄即升級3年原廠保固再送300元禮券，讓你省錢、省力、省心又護眼。

為確保公司能在疫情期間維持營運，許多企業開始實施異地辦公並規劃建置第二辦公室，而硬體設備的選擇，更是影響異地辦公效能的關鍵因素。即日起，Epson WF-C5790高速商用傳真噴墨複合機原價12,900元，祭出辦公優惠價9,900元，上網登錄還加碼贈送市價近6千元的富士電通2公升智慧型氣炸鍋，而加購一組墨水，即升級3年原廠保固，輕鬆打造清新無塵的備援辦公室。

兼具高效能及優異品質的Epson WF-C5790高速商用傳真噴墨複合機與Epson EB-U05亮彩無線投影機，企業備援辦公室輕鬆打造！圖／業者提供

而針對短期租賃需求的企業用戶，Epson加碼再推出微噴影印機系列機種三個月的租賃方案，解決企業備援辦公室的設備增購困擾；此外，世界最輕、最小的印表機Epson WF-100彩色噴墨行動印表機，重量僅1.6公斤，同時支援無線網路，在疫情不穩定的情況下，可隨身攜帶，隨時啟動行動辦公室。行動效率優惠價僅6,990元，上網登錄再送7-11 的500元商品卡，加購一組墨水，同樣升級3年原廠保固。在抗疫時期的艱困時刻，Epson作為企業的專業夥伴，讓你辦公不中斷、效率再加分！