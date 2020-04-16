防疫宅生活　奇美家電神隊友

防疫宅在家，宅生活的時間拉長，除了防疫必需的居家清潔外，飲食、娛樂、消費等等日常活動也都改在家裡，讓家電與上網成為民眾防疫宅生活的好伙伴。在此波宅生活潮流下，國產家電領導品牌奇美家電旗下的大4K顯示器、廚房家電、清淨家電等，切合時下宅娛樂、宅美食、宅清潔需求，就相當受到民眾關注。

疫情期間為了打發無聊居家時間，追劇、看電視、玩遊戲機等影音娛樂不外乎是成本低又能消磨時間的好方式，而要讓這些影音娛樂有更好的影音呈現，大4K顯示器無非是最佳拍檔，其中由於CHIMEI奇美大4K顯示器擁有高CP值及多項特色，成為目前民眾選購的熱門標的。

奇美大4K顯示器R5全系列(50/55/65/75型)，搭載最新Android 9.0影音平台，內建Google Play Store，無論熱門電影、運動賽事、話題遊戲皆能一網打盡，還有內建Chromecast功能，皆能輕鬆投放手機或平板中的影音、遊戲或應用程式，滿足全家人的娛樂需求；操作上可一鍵開啟語音搜尋，想看什麼用說的，收看影音隨「口」完成；此外，採用全球第一「奇美實業」的專業光學板材，結合4K HDR 三大規格技術以及Dolby Audio與DTS trusurround劇院環繞音效技術，讓電影院身歷其境的感官刺激也能在家裡體驗享受。

防疫減少出門用餐，民眾在家料理或是叫美食外送的需求大增，其中在家料理讓廚房小家電成為熱門商品，而奇美的10L遠紅外線蒸氣電烤箱以及MINI美食調理鍋等因為料理簡單便利好上手，十分受歡迎。其中遠紅外線蒸氣電烤箱，不僅輕巧且預熱快，具有4段火力調節，可依據不同料理需求，選擇適合火力大小，最重要的是蒸氣循環技術可輕鬆還原食物美味；另外，MINI美食調理鍋只需插電，蒸煮滷燉都能簡單上手，即便家中沒有廚房，一樣能簡單做出美味料理，且防乾燒斷電設計，讓使用更安全。

居家防疫首重通風、空氣清淨，奇美的全方位空氣淨化家電也是防疫好幫手，其中全新全戶式淨流系統，可利用正負壓原理能快速將室內空氣做換氣，並阻隔室外空氣中的有害物質，以及將室內的汙染快速排出；再輔以智能空氣清淨機與DC馬達3D擺頭循環扇，讓清淨效果更加強，淨化看得見，為家人的健康把關。